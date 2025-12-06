指原莉乃・高橋みなみ・小嶋陽菜、AKB48 20周年記念コンサートで涙「みんなに二度と会えないかもしれないと…」
AKB48は6日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part2』を開催した。アンコールでは、高橋みなみらOGメンバーが涙する場面もあった。
【ライブ写真多数】高橋みなみ・小嶋陽菜ら豪華OGが集結！2日目は「RIVER」で開幕
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第2弾。初代総監督で、20周年応援総団長の高橋みなみをはじめ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依らが参加した。
ライブは1曲目「RIVER」からスタート。高橋の「AKB〜48！」の掛け声で一気に会場の火がつく。高橋も「楽しむ準備できてますか？いくぞ〜！！」とあおりで盛り上げた。その後、「重力シンパシー」、「10年桜」、「君のことが好きだから」、「少女たちよ」をOG全員参加で立て続けに披露し、オープニングからお祭り騒ぎの大熱狂となった。
その後も現役メンバーとともに、OGたちが歴代の名曲たちをパフォーマンス。終盤にはAKB48の楽曲で最難関ダンスともいわれる「根も葉も Rumor」を披露し、その後にステージ上で酸素吸引する姿も見られた。
アンコールでは、「Oh my pumpkin!」「恋するフォーチュンクッキー」「夕陽を見ているか？」を披露し、幕を閉じようとしたところで、高橋が「指原が泣きそうになってるぞ〜」と暴露。指原は「みんなに二度と会えないかもしれないと思ったら…」と涙ぐむ。その様子を見て、高橋もつられて号泣。
全員がステージを後にしたのち、影ナレで現役メンバーからまさかの「隣で小嶋さんが泣いていました！それをみてほかのメンバーも泣きそうになっていて…」とバラされる。そんな小嶋も影ナレに参加し「みんなに一生会えないと思ったら…（涙）。明日もあるしまた会おうね〜」と呼びかけた。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
AKB48は、2005年12月8日に東京・秋葉原の専用劇場、AKB48劇場で活動を開始し、今月8日に20周年を迎える。日本のアイドル界に革命を起こし、オリコンランキングでも数々の記録を打ち立ててきた。今年は6年ぶり13回目の『紅白歌合戦』出場も決定。現役メンバーと共に、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃らOG8人も集結し、スペシャルヒットメドレーを披露することが発表されている。
【6日夜公演 OGゲスト11人】
高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part2
セットリスト
M00. overture ※旧overture
M01. RIVER
M02. 重力シンパシー
M03. 10年桜
M04. 君のことが好きだから
M05. 少女たちよ
M06. カッコ悪い I love you!
M07. 波乗りかき氷
M08. 純愛のクレッシェンド
M09. 口移しのチョコレート
M10. 逆転王子様
M11. それでも好きだよ
M12. ハート型ウイルス
M13. 愛しさのアクセル
M14. アイドルなんかじゃなかったら
M15. どうしても君が好きだ
M16. あの夏の防波堤
M17. Seventeen
M18. 君と虹と太陽と
M19. ポニーテールとシュシュ
M20. 涙サプライズ！
M21. 真夏のSounds good!
M22. Everyday、カチューシャ
M23. 大声ダイヤモンド
M24. Beginner
M25. 根も葉も Rumor
M26. ひこうき雲
アンコール
EN01. Oh my pumpkin!
EN02. 恋するフォーチュンクッキー
EN03. 夕陽を見ているか？
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」全6公演一覧
12月4日夜公演「リクエストアワーセットリストベスト20」
12月5日夜公演「20 周年記念コンサート Part1」
12月6日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part1」
12月6日夜公演「20 周年記念コンサート Part2」
12月7日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part2」
12月7日夜公演「20 周年記念コンサート Part3」
