街にある秘密の境目に注目！ そこには街の歴史が隠されていた！今回の「ちょいそこ街秘境」は、路地連新潟（まちあるきグループ）代表の野内隆裕さんとTeNYテレビ新潟の橋本華歩アナが案内を受けながら城下町・村松をめぐります。

「村松」はどういう街？

かつて走っていた蒲原鉄道の車両が残る五泉市・村松。



路地連新潟代表 野内隆裕さん

「どんな街か楽しみです。案内していただくのは路地連新潟のメンバーでもある山賀さんです」





村松城があった城跡公園

地域づくりコーディネーター 山賀昌子さん「地域づくりコーディネーターの山賀と申します」野内隆裕さん「村松はどういう街なのでしょうか？」

山賀昌子さん

「村松は城下町だったんですね。ここは城跡公園といって、村松城があった場所。復元された形で土塁などが残っているんですけれど、土塁ってわかりますか？」



橋本華歩アナ

「土塁？わからないです」



山賀昌子さん

「城を守るために、ちょっと土手のような形で作られたものなんですね」



土塁発見！

野内隆裕さん

「これちょっと土塁っぽい感じ」



山賀昌子さん

「そうですね、これもそうですね」



3人は「土塁」を探しに、城跡公園の先へと進みます。



“本物”の土塁も発見！

山賀昌子さん

「向こうに本物の土類が残っているんです。ちょっとあの高台になっているところが土塁。子どもの時はこの高いところは何だろうって思っていたんですけれど…」



橋本華歩アナ

「では、これ復元されたものじゃなくて…」



山賀昌子さん

「はい、もともとの、当時のものと思われます」



野内隆裕さん

「地形が歴史を物語っていますね。人の意思を感じるね。この守るぞ！っていう」



城川の役割とは

野内隆裕さん

「どこに向かっているんですか？」



山賀昌子さん

「城川という川です。城を守る内堀、外堀があったんですけれども、そこに水を供給するための川です。元々、山の方から流れてくる滝谷川っていう川からこちらの方に持ってきた人工河川なんですね。その水を供給するのと共に、この川自体も堀の役目を果たしていました」



野内隆裕さん

「ちゃんと城下町として考えて設計しているわけですね、地形をうまい具合に利用してね」



山賀昌子さん

「村松は山から流れてくる水が豊富で、地下水も豊富なので、そういった水をかなり利用していますね」



案内板には何が書かれている？

野内隆裕さん

「いろんな案内板がありますよ」



山賀昌子さん

「こちらをご覧ください。村松三万石。ここに城跡公園があって、ここに村松城があった。ここ全体が丸の内と言われています」



野内隆裕さん

「『丁』と書いてありますが、この『丁』がついているのは何ですか？」



山賀昌子さん

「この漢字が使われているところは武家が住んでいたところと言われています」



野内隆裕さん

「城下町の道というと、どういうイメージですか？」



橋本華歩アナ

「ちゃんと整備されている感じ」



野内隆裕さん

「いろいろ工夫されているようですよ。お城ですから、もしかしたら…」



橋本華歩アナ

「攻められるかも」



野内隆裕さん

「となると、攻められにくくするためには…」



橋本華歩アナ

「歩いていけば分かりますか？」



山賀昌子さん

「村松は街の作り方自体が城下町だった名残があちこちにありますので、くねくねっとした道などもあります」



野内隆裕さん

「早く現場に行ってみたいです。行きましょう」



本丁の看板

山賀昌子さん

「村松の市街地には、こういった昔の町名の看板が33あります。ここ本丁はお城に近い入口ということで、身分の高い武士がここに住んでいたという場所なので、本丁と呼ばれています」



橋本華歩アナ

「すぐに駆けつけられると」



寺町通りの“仕掛け”

野内隆裕さん

「右側も左側もお寺が並んでいる」



山賀昌子さん

「道の両側にお寺があります。この寺町のこのエリアやこの通りもですね、かなり計画的に作られている」



野内隆裕さん

「何か仕掛けというか、工夫がされているんですか？」



道幅が狭くなる

山賀昌子さん

「実はこの道、市街地側がちょっと狭くなっているんですね。そうすると敵が来た時に 狭くて入りづらいと思えて、心理的にちょっと留めさせるような役割をしています」



野内隆裕さん

「逆にワーッと来ても、道が狭くなってくるわけだから…」



橋本華歩アナ

「詰まっちゃう」



山賀昌子さん

「両側の寺は敷地が広いので、そこに兵士を駐留させて、いつでも攻められるようにしたというところもあります」



寺には広い敷地がある

山賀昌子さん

「見てください、やっぱり敷地がとても広いですよね」



橋本華歩アナ

「武器とか技術とかじゃなくて、街の形とか性質を利用するのはすごく秀逸ですね」



野内隆裕さん

「僕は港町ばかり行っているんですけど、新鮮だね、城下町って」



武家屋敷エリアの特徴とは

野内隆裕さん

「違う雰囲気の街並みですね」



山賀昌子さん

「昔、武家屋敷があったエリアに来ました。ちょっと特徴的なことがあるんですけど、分かりますか？」



山賀昌子さん

「緑の生垣がとても綺麗だと思いますけれども、これは杉で作られた生垣で『杉ぐね』と呼ばれています。武家の屋敷のところにあったと言われていまして、 実はこの後ろに隠れて、敵が来たらヤリを突き刺すと」



敵が来たらヤリを突き刺す

橋本華歩アナ

「ここから出てくるんですか！」



野内隆裕さん

「なかなかやばい場所だったんだね」



山賀昌子さん

「注意して歩かないと危ないですよ」



橋本華歩アナ

「出てくるかもしれない」



武家屋敷は今

山賀昌子さん

「こちらが元々武家屋敷だったお宅で、ちょっとこう名残がありますね」



野内隆裕さん

「杉ぐねに囲まれて、いい感じの」



山賀昌子さん

「平成11年頃の調査では、武家屋敷は42件残っていたらしいんですけれども、今はもうほぼ数件になってしまって、だいぶ減ってしまっています」



先が見えない路地

山賀昌子さん

「続いてこちら。野内さんの大好きな『路地』」



野内隆裕さん

「路地連新潟ですから」



山賀昌子さん

「向こう側が見えませんよね。ちょっとカーブしていますね。敵が来た時に、先が見えないように、わざとカーブにして作ってある路地なんですね」



野内隆裕さん

「先が見えないからこそ、なんか警戒しつつもあり、なんか行ってみたくもあり、今の人は行ってみたくなっちゃいますね」



山賀昌子さん

「そうですね。じゃあ行ってみましょう」



山賀昌子さん

「進んで行くと、見通しが…」



橋本華歩アナ

「すごく悪そうですよね」



山賀昌子さん

「多分、あの辺の陰に隠れて待ち構えていたのかもしれません」



野内隆裕さん

「路地にこそ、その街の個性・風景が出るね。杉ぐねの小路、いいね、一級の路地ですね」



山賀昌子さん

「こういった路地・小路がまだ他にもあるので行ってみます」



狭いクネクネ道

野内隆裕さん

「車で曲がるにはなかなか大変ですよね」



山賀昌子さん

「狭くて、クネっと曲がってたりしているところが多くて、車は大変ですね。見通しを良くなくしている場所は結構多いですね」



野内隆裕さん

「守りを固めていたのかもね 」



橋本華歩アナ

「確かに自分が攻め入る側だとしたらすごく嫌ですよね。このグネグネ道」



野内隆裕さん

「ここで何が待ち構えているかわからないからね」



山を目印に造られた道路

山賀昌子さん

「駅前通りに来ました。ちょっと振り返ってみてください」



橋本華歩アナ

「振り返る、山？」



山賀昌子さん

「あの山は白山という山です。この通りなんですけれども、山を目印に作られたといわれてます」



野内隆裕さん

「山当てってやつですか？」



山賀昌子さん

「山当てという手法ですね。都市計画においてもこういうふうに山を目標にして道路を造るという設計手法があるんですけれども、村松ではこの通りを作る時に白山を目印に作っていったと考えられています」



線路だった道

野内隆裕さん

「なんかちょっと良さげな道ですね、なんですか？これは」



山賀昌子さん

「昔、蒲原鉄道の線路だった道なんです」



橋本華歩アナ

「今、線路を歩いてるってことですか」



野内隆裕さん

「村松駅前駐輪場（と書いてある）」



山賀昌子さん

「ここから後ろの方へ、加茂に向かう線路があった場所なんですね」



山賀昌子さん

「1999年に廃止になってしまったので、走っていたって感じられないと思うんですけれども、若干こういうふうに残ってるところがあって、ここを走っていたんだなとちょっと感じられるかな」



現在の「村松駅」

山賀昌子さん

「ここが昔の蒲原鉄道の村松駅」



野内隆裕さん

「駅の名前が残っているんですか、マークも残っていますね」



山賀昌子さん

「じゃあ入ってみましょう」



橋本華歩アナ

「歴史を感じますね」



山賀昌子さん

「今はバスの待合所のような形になってしまっているので、当時のここに電車が走ってた雰囲気はないんですけれども、村松の人にとってみると、やっぱりここが交通の要衝となっています」



路地連新潟 代表 野内隆裕さん

「なんかそのものズバリの、例えばお城とかが残ってるわけでなくても、街並みとか町名とかやっぱり残ってるもんですよね」



地域づくりコーディネーター 山賀昌子さん

「村松は、新発田とか高田より小さい城下町ですけど、あちこちに城下町の街のつくりが残り、この地域の人たちが大切にしてきたと感じられるので、私は素敵だなと思っています」





2025年11月4日「夕方ワイド新潟一番」放送より