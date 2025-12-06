2025年12月19日（金）から2026年3月22日（日）まで、札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』にて、誕生45周年を迎えた世界で一番有名なペンギン『ピングー』とのコラボレーション企画として『PINGU ×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん』が開催されます。

画像：株式会社青々 (C)2025 JOKER.

『ピングー』は、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子『ピングー』と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

画像：株式会社青々 (C)2025 JOKER.

そんなあたたかでユーモアある物語が世界中で愛されている『ピングー』の世界観に包まれながら、期間中は“家族愛”や“友情”など、幅広い“愛”をテーマに、生物たちの生態を学ぶことができるスタンプラリーや、特別なフードメニュー、体験プログラムなどが開催されます。

画像：株式会社青々 (C)2025 JOKER.詳細情報

特別企画展「PINGU ×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん 」

開催期間：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

開催場所：札幌市中央区南2条西3丁目20 moyuk SAPPORO 4階 AOAO SAPPORO

【体験プログラム】「ピングー」スタンプラリー

開催日時：2025年12月19日（金）～2026年3月22日（日）

参加料金：一般 300円（※別途入館料が必要）、すいぞくかんクラブ会員 100円

北海道Likers編集部のひとこと

クリスマスやバレンタインなど、冬は“愛”にあふれるイベントが多くなり、雪に包まれる札幌。カップルや家族などの愛が深まっていく季節です。

『AOAO SAPPORO』の館内でも、目玉展示である『キタイワトビペンギン』が求愛から繁殖のシーズンを迎えます。そんな『キタイワトビペンギン』たちの行動にあわせ、世界で一番有名なペンギン『ピングー』たちとともに不思議な“生物たちの愛のヒミツ”に迫ることがでる今回のイベント。

限定コラボグッズなどの続報は順次発表予定とのことなので、引き続きチェックしてみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】AOAO SAPPOROでピングーと過ごす、冬の“愛”のすいぞくかん 特別企画展「PINGU ×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん」を開催します - PR TIMES

(C)2025 JOKER.

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

