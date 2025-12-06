◇柔道グランドスラム東京2025(12月6・7日、東京体育館)

柔道のグランドスラム東京2025が6日から開催。初日は男女7階級が行われました。

女子はこの日行われた4種目で全て日本勢が決勝へ。52kgでは、阿部詩選手が坪根菜々子選手との日本人対決を制して大会制覇を飾りました。

男子では90kg級でパリオリンピック銀メダリストの村尾三四郎選手が田嶋剛希選手を下して優勝。

7日(日)は男子は60kg、66kg、73kg、81kg、女子は70kg、78kg、78kg超が行われます。

▽日本勢結果〈6日〉【男子】◆90kg金:村尾三四郎銀:田嶋剛希銅:川端倖明◆100kg銀:新井道大銅:増地遼汰朗◆100kg超銀:太田彪雅銅:中野寛太【女子】◆48kg金:古賀若菜選手銀:吉野紗千代選手銅:原田瑞希選手◆52kg金:阿部詩銀:坪根菜々子銅:藤城心◆57kg金:大森朱莉銀:玉置桃銅:白金未桜◆63kg金:嘉重春樺銀:山口葵良梨銅:谷岡成美