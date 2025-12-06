柔道GS東京 女子が4種目で決勝が日本人対決...阿部詩がV 男子はパリ銀の村尾三四郎が大会制覇【初日結果まとめ】
◇柔道グランドスラム東京2025(12月6・7日、東京体育館)
柔道のグランドスラム東京2025が6日から開催。初日は男女7階級が行われました。
女子はこの日行われた4種目で全て日本勢が決勝へ。52kgでは、阿部詩選手が坪根菜々子選手との日本人対決を制して大会制覇を飾りました。
男子では90kg級でパリオリンピック銀メダリストの村尾三四郎選手が田嶋剛希選手を下して優勝。
7日(日)は男子は60kg、66kg、73kg、81kg、女子は70kg、78kg、78kg超が行われます。▽日本勢結果
〈6日〉
【男子】
◆90kg
金:村尾三四郎
銀:田嶋剛希
銅:川端倖明
◆100kg
銀:新井道大
銅:増地遼汰朗
◆100kg超
銀:太田彪雅
銅:中野寛太
【女子】
◆48kg
金:古賀若菜選手
銀:吉野紗千代選手
銅:原田瑞希選手
◆52kg
金:阿部詩
銀:坪根菜々子
銅:藤城心
◆57kg
金:大森朱莉
銀:玉置桃
銅:白金未桜
◆63kg
金:嘉重春樺
銀:山口葵良梨
銅:谷岡成美