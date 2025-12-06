◇柔道グランドスラム（GS）東京大会第1日（2025年12月6日 東京体育館）

男子100キロ級のホープ、新井道大（20＝東海大）は、決勝で24年パリ五輪銀メダルのスラマニゼ（ジョージア）に一本負けし、準優勝だった。新井は昨年の3位、一昨年の準優勝に続いて優勝を逃した。

決勝は「組んで（相手の）足が上がった瞬間にいけると思った。油断だった」と振り返った。払い腰のような背負い投げで、きれいに畳に落とされた。「非常に情けないッスね。それだけです」と、ぶ然とした表情で話した。

引退し、プロレスに転向した東京五輪金メダルのウルフ・アロンの後継者として、早くから期待されてきた。6月の世界選手権で銀メダルを獲得。今大会では優勝を期待された。ターゲットにしてきたのは、世界選手権決勝で敗れたカニコフスキ（ロシア）。ただ「彼だけ見ていると、足をすくわれる」と油断はなかったはずだった。

だが、準決勝でカニコフスキを破ったスラマニゼに一本負け。「意識していたけど、ああいうふうに負けて…」。決勝は「（相手に）合わせずにいけと言われたけど、どうしても見てしまった」と振り返った。

世界選手権後、学生の団体戦で反則負けをし「落ち込んで、柔道が怖くなった」と言う。そこから復活し「（学生相手に）勝つことが当たり前じゃない。初心に返れた」とつらい日々も乗り越えてきた。

「少し浮かれていたのかな…。死ぬ気でやらないと。自分にムチを打って」。勢いに乗りつつあったホープが、再び挫折を味わった。だが、20歳の才能には、やり直す時間がまだ十分にある。