伊織もえ、世界的人気な車乗る 太ももチラ見せ“運転”ショット「最高に似合ってる」【東京コミコン】
人気コスプレイヤーの伊織もえが、自身のXを更新。ポップカルチャーイベント『東京コミコン』でのオフショットを投稿した。
【写真】世界で大人気の車！太ももチラ見せ運転する伊織もえ
ステージイベントに参加している伊織は「2日目ありがとうございました！ 急な道の混雑などにより、セレブの皆さんの会場到着が遅れたりなどもありましたが、本日もたくさんの方にご来場頂きありがとうございました！明日は最終日！今年もたくさん楽しみましょう！」と呼びかけ。
思い出写真も複数投稿し「映画を見返したから欲しかった #バック・トゥ・ザ・フューチャー 40周年記念のペプシパーフェクトコラボボトルゲットしましたーーー！！！そして、終わりがけにデロリアンにも乗せてもらい、壁にサインまで書かせて頂きました」と満喫している。
太ももをチラ見せしながらデロリアンに乗る姿に、ファンは「デロリアンにも乗れてサインまでとか羨ましすぎ」「デロリアン運転席似合うね 免許皆伝だ」「アメコミ風イカつメイクとデロリアンが最高に似合ってる」「デロリアンのいおりんカッコいい」などと反応している。
【写真】世界で大人気の車！太ももチラ見せ運転する伊織もえ
ステージイベントに参加している伊織は「2日目ありがとうございました！ 急な道の混雑などにより、セレブの皆さんの会場到着が遅れたりなどもありましたが、本日もたくさんの方にご来場頂きありがとうございました！明日は最終日！今年もたくさん楽しみましょう！」と呼びかけ。
太ももをチラ見せしながらデロリアンに乗る姿に、ファンは「デロリアンにも乗れてサインまでとか羨ましすぎ」「デロリアン運転席似合うね 免許皆伝だ」「アメコミ風イカつメイクとデロリアンが最高に似合ってる」「デロリアンのいおりんカッコいい」などと反応している。