Photo: 神津文人

ミズノがレーシング用ランニングシューズの新シリーズを発表。画期的な機能を備えたニューモデルが誕生しました。

カーボンプレートを搭載した厚底シューズが登場して以降、大学駅伝シーンにおけるシューズの着用率が何かと話題になるようになりました。薄底時代はNo.1シェアを誇っていた時期もあったミズノですが、近年は苦戦を強いられてきました。

エリートランナーたちはどんなシューズを求めているのか。もう一度現場の声を聞き直し、ゼロから作り上げたのが新シリーズ「HYPERWARP（ハイパーワープ）」です。

新シリーズ「HYPERWARP」はどんなシューズ？

Image: ミズノ

トップアスリートが、レース用にランニングシューズに求めている機能。それは、軽量性、反発性、安定性の3つに集約されたそう。そして「ハイパーワープ」シリーズは、この3つの機能にフォーカスして開発が進められ、「HYPERWARP PURE（ハイパーワープ ピュア）」「HYPERWARP ELITE（ハイパーワープ エリート）」「HYPERWARP PRO（ハイパーワープ プロ）」という3モデルが誕生しました。

約137g（片足27.0cm）という超軽量を実現した「ハイパーワープ ピュア」についてはレビュー記事の方に任せて、ここでは「ハイパーワープ エリート」と「ハイパーワープ プロ」について書いていきたいと思います。

Photo: 神津文人 「ハイパーワープ エリート」29,700円（税込）

「ハイパーワープ エリート」は、軽量性・反発性・安定性のバランスに優れたモデル。重量は約170g（片足27.0cm）です。2層構造のミッドソールのトップ部分には反発性と軽量性に優れた新素材、MIZUNO ENERZY XP LIGHTWEIGHTを、ボトム部分にはMIZUNO ENERZY XPを採用。その間には、SMOOTH SPEED PLATEと名付けられた3D形状のフルレングスカーボンプレートが搭載されています。

Photo: 神津文人 反発性と安定性を上手く両立した印象の走り心地

スタックハイト（ソール全体の厚さ）は、踵部が38.0mm、前足部が34.5mm。ドロップ（踵部と前足部の高低差）は3.5mmなので、かなりフラットに近い印象です。発表会の会場内を少しだけ走ることができたのですが、カーボンプレートを搭載した厚底モデルとしては、かなり安定性が高い印象。コントロールしやすく、多くのランナーにフィットしそうでした。

Photo: 神津文人 「ハイパーワープ プロ」29,700円（税込）

「ハイパーワープ プロ」は、高い反発性と安定性にフォーカスしたモデル。重量は約200g（片足27.0cm）です。スタックハイトは踵部が39.0mm、前足部が33.5mmで、ドロップは5.5mm。ミッドソールの素材はトップ、ボトムともにMIZUNO ENERZY XPが採用されています。

「ハイパーワープ プロ」の踵部分を見ると、踵部がカットされているのがわかります。これは、従来のトップレーシングモデルであった「WAVE REBBELION PRO（ウエーブリベリオン プロ）」にも採用されていた「スムーズ スピード アシスト」機能を構成する一要素になります。

｢スムーズスピードアシスト｣とは、カーブした前足部、拡張された中足部、カットされた踵部が三位一体となり、走行時の足関節の最適な角度維持をサポート。ふくらはぎ周辺の筋肉にかかる負担を軽減し、スムーズなフォアフット走法、ミッドフット走法をアシストするテクノロジーです。

Photo: 神津文人 「ウエーブベリオン プロ」シリーズに似たライド感

「ハイパ―ワープ プロ」は、「ウエーブベリオン プロ」シリーズの後継と言える存在かと思います。こちらも会場内で少しだけ試すことができましたが、「ウエーブベリオン プロ」のライド感に近いなという印象を受けました。

2025年の箱根駅伝では、着用したランナーが1人だったミズノ（2024年は5人、2023年は1人）。「ハイパーワープ」シリーズの登場でどこまで巻き返せるでしょうか。ミズノの反撃に期待したいですね。

Source: ミズノ