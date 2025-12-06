「バッグに直入れ」はもう終わり！【セリア】冬っぽ可愛い♡「110円ポーチ」

バッグの中で細かいアイテムが散らかりやすい......。そんな小物をまとめておくのに便利なのが、手軽に使えるポーチ。【セリア】では、今の季節にぴったりの冬らしい素材感のポーチを販売中です。110円（税込）とは思えない可愛さで、バッグの中の整理も楽しくなりそう。今回は、プチプラで手に入るセリアのポーチをご紹介します。

手のひらサイズが可愛い巾着型ポーチ

【セリア】「巾着 コーデュロイ」\110（税込）

コーデュロイ調素材を使用した、小ぶりの巾着ポーチ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、約12cm × 10cmの小さめサイズとのことで、リップや目薬などバッグの中で迷子になりがちな小物をまとめておくのに便利そうです。やわらかなピンク色とコーデュロイ調素材のあたたかみのある風合いが、冬らしさをさりげなく演出してくれそう。110円とは思えない可愛らしいデザインで、バッグにひとつ入れておきたくなりそうです。

マチ付きで使いやすそうなミニポーチ

【セリア】「ポーチ マチ付き コーデュロイ リボン柄」\110（税込）

リボン柄が大人可愛い印象のポーチ。モノトーンカラーで甘くなりすぎず、コーデュロイ調素材が季節感を高めてくれそうです。レポーターとも*さんによるとサイズは約11.5cm × 8.5cmと先に紹介したポーチと同じくらいの大きさですが、マチが3cmほどあるので見た目以上に収納できそう。イヤホンやコンパクトミラーなど、少し厚みのあるものも入れて持ち歩けそうです。

華やかで上品なツイード風巾着

【セリア】「巾着 ツイード」\110（税込）

ツイード風の生地を使用した、上品な雰囲気のポーチ。サテンのリボンがほどよく可愛らしさをプラスしてくれそうです。巾着型で中身が取り出しやすく、ヘアゴムやヘアクリップなど細かいアイテムの持ち歩きにも便利そう。華やかさがありプチプラとは思えない高見え感で、バッグから取り出したときも、小さいながら存在感を発揮してくれそうです。

大人っぽいブラックツイード風ポーチ

【セリア】「ポーチ フラット ツイード」\110（税込）

ブラックをベースにしたツイード風の素材が、落ち着いた雰囲気のポーチ。レポーターとも*さんによると、サイズは約10.5cm × 14.5cmと小ぶりで、マチがない薄型タイプなので、小さめのバッグにもすっきり収まりそうです。ファスナー式でコスメなどの小物もこぼれにくく、安心して持ち歩けそう。ツイード風の華やかさもありつつ大人っぽいデザインで、幅広いシーンに使えそうなポーチです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N