たたみの上には幸せそうな猫が落ちていて…？無防備すぎる猫が、安心しきって眠っているほほえましい光景は60万３千回を超えて表示され、3万8千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：様子を見に行くと、たたみの上に『落ちていたネコ』…あまりにも幸せそうな『無防備すぎる格好』】

綺麗に「落ちてる」

X（旧Twitter）アカウント『@__Spica0』に投稿されたのは、猫ちゃんがへそ天（おなかを上に向けて寝ている状態のこと）姿でたたみの上に寝転がっている様子です。登場するのは、茶系と黒系の毛色のトラ模様を持つ、ふわふわで愛くるしい猫ちゃん。

飼い主さんがふと足元を見てみると、猫ちゃんが仰向けになって気持ちよさそうに目を閉じてたのだそうです。その光景があまりにも自然にたたみに溶け込んでいるので、ただ昼寝しているというよりも、「落ちている」という表現の方がしっくりきたのだとか。普段から床の上に落ちていることが多いそうで、飼い主さんはその様子を毎日確認しているといいます。

安心している証

猫ちゃんの両手は胸の上で軽く折りたたまれ（「うらめしや」のポーズ）、両足はお行儀よくちょこんと揃えられ、しっぽはピンと横方向（猫ちゃんから見て）に伸ばされた状態だったといいます。表情はとても幸せそうで、まるでこの世に自分を脅かすものはひとつもないと信じ切っているかのようだったとのこと。穏やかな猫ちゃんの姿からは、飼い主さんへの厚い信頼が見て取れるようです。

猫ちゃんがリラックスして「落ちている」様子は、たくさんの人々に癒しと元気を届けてくれることとなったのでした。

Xアカウント『@__Spica0』では、この他にも猫ちゃんのおもしろくてかわいい姿をたくさん観ることができます。

投稿には、「放置された湯たんぽかと思いました！w」「焼き魚の開きかと思ったじゃないか…w」「お日様の香りがして癒されそうですね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@__Spica0」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。