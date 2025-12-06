なんっって可愛いのーーッッ！【マクドナルド】完売前に走れ！「新作ハッピーセット」

11月14日から始まった【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」。今回の選べるおもちゃに登場したのは、小説出版80周年を迎えたムーミンとその仲間たちです。ムーミンがハッピーセット®に登場するのは、なんと約3年ぶりなんだとか。そこで今回は、終売間近の新作おもちゃを紹介します。

セットして使えるミニサイズのシール付き

第一弾のラインナップで登場したのは、お団子頭と赤いワンピースが特徴のリトルミィがデザインされたおもちゃ。「リトルミイ ロールシールいれ」に付属のロールシールをセットすると、ケースからシールが取り出せるようになっています。ケースのデザインはもちろん、リトルミィやムーミンが描かれたシールにも注目です。

ボートに乗ってどこ行くの？

ボートに乗ったニョロニョロたちの姿が可愛い「ニョロニョロ ボートのヘアコーム」。よく見ると横一列に並んだニョロニョロがヘアコームになっていて、ブラシのように髪をとかすことができます。コームを立てて収納すれば、ニョロニョロがボートに乗っているようになるため、インテリアとして飾るのも可愛いですよ。

ムーミンたちの可愛さに癒される【マクドナルド】の「最新ハッピーセット」。11月28日からの第3弾では、全6種類のおもちゃが全てゲットできるので、まだ手に入れていない人は、ぜひこの機会にゲットしてみてくださいね。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる