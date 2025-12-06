多くの保護子猫たちのお世話をしてきた先住猫さんが、新入り赤ちゃん猫の存在に気がつくと…？ベテラン感満載な反応が面白すぎると話題を呼んでいます。

注目を集めている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「こんな渋い顔できるにゃんこおるんや…」「面白くて笑ってしまいました」といったコメントが寄せられました。

【動画：多くの保護子猫をお世話してきた先住猫→『新入り』を見つけたら…『まさかのリアクション』に爆笑】

小さな新入りさん

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネルUniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、先住猫さんが新入りの赤ちゃん猫を見つけた時の様子。

投稿主さんと共に登場したのは、生後2週間ほどだという三毛模様の小さな赤ちゃん猫です。

茂みの中で必死に鳴いていたところを保護され、数日前に保護活動をされている投稿主さんのもとに来たばかりだそう。これからミルクの時間だといいます。

はじめまして

待ちきれない様子の赤ちゃん猫と、慣れた手つきで哺乳瓶をくわえさせてあげる投稿主さん。ミルクに夢中なあまり腕立て伏せのようなすごい体勢になってしまっていますが、体勢を整えるとゴクゴク。良い飲みっぷりを見せてくれたといいます。

ミルクが終わって投稿主さんが席を外していると、そこへたまたま通りがかった先住猫のむぎくんが登場。赤ちゃん猫に気がつくとゆっくりとその場に座り、「えっ、だれ？」と驚いた様子だったそうなのですが…。

ベテランむぎくん

さすがは今までたくさんの保護子猫たちを受け入れて、お世話をしてきたむぎくん。新入りさんを見ても落ち着いていて、静かに見つめるのみという完璧な対応です！しかし、気になるのはその表情。ずっと目を細めていて、なにやらとても渋い表情をしていたというのです。

投稿主さん曰く、そっと視線を外したむぎくんは「また世話係…」と考え込んでいる様子だったそう。表情も相まって、つい笑ってしまいます。優しい眼差しで赤ちゃん猫を見守るむぎくん、数日後にはお世話をしている姿が見られるかもしれませんね。

投稿には「むぎくんなんちゅー表情よ」「子猫もむぎくんもかわいい」「細目の顔がジワるw」「頭の中で子猫の数を数えてそう…」「天使すぎる三毛ちゃんとシュールな顔のむぎ君の絶妙な距離感が笑える」「むぎくん頑張ってお世話お願いしますね～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネルUniMugiHachi Channel』では、むぎくんたち先住猫さんと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。赤ちゃん猫の気になるその後の様子も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネルUniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。