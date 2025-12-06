オシャキー・フォスターと対戦

ボクシング界で“前代未聞の対応”に波紋が広がっている。WBC世界フェザー級王者のスティーブン・フルトン（米国）が5日（日本時間6日）、翌日に米テキサス州サンアントニオで予定されていたWBC世界スーパーフェザー級王者のオシャキー・フォスター（米国）戦の前日計量で2ポンド（0.9キロ）の体重超過。その後の展開に米記者は「何をしているんだ？」と不満が爆発している。

フルトンは前日計量で132ポンド（約59.8キロ）。スーパーフェザー級のリミットである130ポンドには届かなかった。試合は中止されず、フォスターが勝利すれば王座防衛、フルトンが勝利してもWBC世界スーパーフェザー級王座は空位になるはずだった。

しかし、直後に急展開が待ち受けていた。米スポーツ専門局「ESPN」によると、WBCが計量後に介入し、試合を1階級上のWBC世界ライト級（135ポンド）暫定王座決定戦として認可したという。この前代未聞の対応には米記者からもXで不満の声が相次いだ。

米国の著名なボクシングジャーナリストのダン・ラファエル氏は「こんな馬鹿げた話があるか？」とWBCの決定に怒りが爆発。「フルトンの酷い体重超過が報われる形になっている。何をしているんだ？」とずさんな対応だと指摘している。

また米専門メディア「ボクシングシーン.com」のジェイク・ドノバン記者も「クール・ボーイが130ポンド級でオーバーしたのに、フォスター対フルトンがWBC暫定ライト級で試合するなんて、もう馬鹿げている」と呆れた様子で意見を寄せた。

米スポーツ専門局「ESPN」のマイク・コッピンガー記者は「つまり、確認させてくれ。フルトンは2ポンドオーバーしたからフォスターのスーパーフェザー級タイトルを争う資格がない。だからWBCはライト級暫定王者を争う試合を認可したってことか？」と異例の展開を未だに信じられない様子で伝えている。



