銭湯・スーパー銭湯・サウナ施設・アウトドアサウナの魅力を融合！楽久屋「YUBUNE SAUNA PARK」

楽久屋が、埼玉県羽生市川崎のイオンモール羽生「noNIWA(ノニワ)」内に「YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)」をグランドオープン。

2025年11月30日(日)より、銭湯・スーパー銭湯・サウナ施設・アウトドアサウナの魅力を融合させた“ニュータイプ銭湯”としての営業を開始しました。

YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)

オープン日：2025年11月30日(日)

所在地：埼玉県羽生市川崎2丁目281-7 イオンモール羽生noNIWAエリア内

営業時間：9:00〜24:00(最終受付 23:30)

「湯舞音」シリーズの新ブランドとして誕生した、一人ひとりの暮らしの価値を高める空間。

ハードルが高くなりがちなアウトドアサウナを、誰でも気軽に楽しめる価格とコンテンツで提供します。

施設内は男女別の浴室に加え、水着や専用サウナ着で男女一緒に楽しめる屋外エリア「WELNESS GARDEN」を完備。

サウナや温浴文化を愛する人々が交流し、楽しめる新たなスポットです。

充実の浴室と爆風ミュージックロウリュ

男女別の浴室では、厳選した生薬やハーブを使用した「彩り湯」を用意。

季節に応じて設定が変わる露天風呂。

深さ90cmの冷水風呂も完備され、温冷交代浴を楽しめます。

サウナ室では、株式会社楽久屋の名物である「爆風ミュージックロウリュ」を実施。

爆風と音楽が融合した、エンターテインメント性の高い熱波体験を提供します。

男女共用屋外エリア「WELNESS GARDEN」

男女共用で利用できる屋外エリア「WELNESS GARDEN」。

サウナ室を眺めながらゆったりと浸かれる「くつろぎ湯」。

開放感あふれる水風呂。

店舗ロゴを底面にあしらった深さ120cmのプールも設置されており、リゾート感覚で楽しめます。

ROCK SAUNA／ENTAME SAUNA

テーマパークのような外観が特徴の「ROCK SAUNA」。

揺らめく炎の温もりを感じられるペレットストーブが導入されています。

照明演出とともにミュージックロウリュやアウフグースを楽しめる「ENTAME SAUNA」。

広々とした空間で、熱気と高揚感を味わえます。

クールダウンと外気浴設備

入浴後やサウナ後のクールダウンに最適なジェットシャワーや冷水ガッシングシャワーを完備。

外気浴スペースや「ととのい小屋」も用意され、心地よい風を感じながらリラックスした時間を過ごせます。

休憩エリア・レストラン

ソファやテーブル、コミックコーナーを備えた休憩スペース。

レストランスペースでは食事の提供に加え、スポーツ観戦も可能。

サウナやお風呂上がりのリフレッシュに最適です。

本格的なサウナとリゾートライクなプール、そしてエンターテインメントが融合した新しい温浴施設。

日常の疲れを癒やし、非日常の体験を味わえる空間です。

株式会社楽久屋「YUBUNE SAUNA PARK」の紹介でした。

