真珠層由来のうるおい成分配合！伊勢美人本舗「伊勢美人ハンドクリーム」

株式会社壽幸が運営する「伊勢美人本舗」より、2025年12月5日(金)から「伊勢美人ハンドクリーム」の新デザインが登場。

ダウン症を持つ作家の方々とのコラボレーションデザイン8種類が追加され、選べる楽しさがさらに広がります。

伊勢美人本舗「伊勢美人ハンドクリーム」

発売日：2025年12月5日(金)

価格：1,320円(税込)

容量：30g

販売場所：伊勢美人本舗（店頭）、公式ECサイト

伊勢志摩産の真珠および真珠貝の真珠層由来のうるおい成分（加水分解コンキオリン）を配合したハンドクリーム。

なめらかな使い心地で肌荒れを防ぎ、真珠のようなつややかさと潤いのある手肌へ導きます。

香りは、柔らかに香る「ローズラベンダー」と、杜の緑をイメージした爽やかな「フォレストグリーン」の2種類。

今回の追加発売により、協力したダウン症を持つ作家は累計30名、デザインは全63種類となりました。

店頭では40種類、ECサイトでは全63種類から好みのデザインを選べます。

また、コラボデザインの売上の一部は、ダウン症の人々と共に豊かに暮らせる社会の実現を目指す「一般社団法人ダウンズタウンプロジェクト」へ寄付されます。

ダウンズタウンプロジェクト

1991年より活動を続ける「アトリエ・エレマン・プレザン」から誕生したプロジェクト。

制作活動に寄り添う中で見えてきた、ダウン症の人たち特有の「調和的感性」を社会へ発信しています。

将来的には、彼らの感性を中心としたカフェ、アトリエ、ミュージアムなどが集まる場づくりも構想されています。

伊勢美人本舗 店舗情報

伊勢神宮・内宮前のおはらい町に位置する店舗。

「めぐる。むすぶ。はぐくむ。」をコンセプトに、真珠関連商品や化粧品、和小物などを取り扱っています。

自らをいつくしみ、身も心も「伊勢美人」を育むための厳選された品々が並びます。

多様なアートワークからお気に入りを見つけ、社会貢献にもつながるハンドクリーム。

伊勢志摩の思い出や、大切な人へのギフトとしても最適です。

伊勢美人本舗「伊勢美人ハンドクリーム」新デザインの紹介でした。

