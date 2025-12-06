素材と手作りにこだわった日替わり朝食！レアル「鈴(Rinn)」

レアルが、デリカテッセン「MARDELI(マールデリ)」と提携し、町家タイプ46施設にて朝食販売を開始。

2025年11月10日宿泊分より、素材と手作りにこだわった日替わり朝食を楽しめるサービスが導入されました。

レアル「鈴(Rinn)」朝食サービス開始

販売開始：2025年11月10日(月)宿泊分より

対象施設：株式会社レアルが運営する「鈴(Rinn)」の町家46施設

提携先：デリカテッセン「MARDELI(マールデリ)」

料金：大人3,300円 ／ 小人2,200円(税込)

宿泊者からの要望に応え、京都市内の人気デリカテッセン「MARDELI」との提携により実現した朝食サービス。

国産食材の使用と手作りにこだわり、健康を第一に考えた体に優しいメニューが提供されます。

日本らしさを楽しめる二段弁当スタイルで、町家での滞在を彩ります。

日替わりで楽しむこだわりの味

連泊のゲストも飽きずに楽しめるよう、メニューは日替わりで用意。

健康志向の方やヴィーガン対応にも柔軟に応じられる体制が整っています。

京都の朝を、こだわりの詰まったお弁当とともにゆったりと過ごせます。

お子様メニューもラインナップ

家族連れでの利用を想定し、お子様用メニューも展開。

大人と同じく丁寧に作られた朝食で、家族全員が満足できる食事の時間を提供します。

予約はチェックイン時、または事前のメールにて前日18時30分まで受け付けています。

MARDELI(マールデリ)について

「健康的でおしゃれな食事体験を通して、お客様の1日をちょっと特別にする」をコンセプトに掲げる京都市内のデリカテッセン。

全てを店内で調理した彩り豊かなデリを提供しており、地元でも親しまれているお店です。

プライベートな空間である町家で、体に優しい手作り朝食を味わう贅沢。

京都の旅の始まりを、美味しく健康的にサポートする新サービスです。

レアル「鈴(Rinn)」朝食サービスの紹介でした。

