『カメラを止めるな！』秋山ゆずき、一般男性との結婚を発表「私の味方でいてくれる心優しい方」
映画『カメラを止めるな！』で知られる女優・秋山ゆずきが6日、自身のSNSを通じて一般男性との結婚を発表した。
【写真】映画『カメラを止めるな！』に出演していた秋山ゆずき
秋山は書面で「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしていた一般男性と、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。夫については「素直で無邪気で、どんな時も私の味方でいてくれる心優しい方です」と紹介し、「彼のおかげで私にも多くの大切な方ができました」と思いを記した。
また、「これまで支えてくださった皆さま、皆さまのおかげで今の私があります」と感謝を述べ、「新しい人生のスタートとともに、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と決意を新たにしている。
引用：「秋山ゆずき」インスタグラム（＠yuzukiakiyama）、X（＠akiyamayuzuki）
