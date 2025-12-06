◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィックフェザー級（５７・１キロ以下）１０回戦 〇王者・藤田健児（判 定）同級８位ペテ・アポリナル●（６日、後楽園ホール）

チャンピオンの藤田健児（３１）＝帝拳＝が４度目の防衛に成功した。同級８位ペテ・アポリナル（３０）＝フィリピン＝の挑戦を受けた藤田は、序盤から確実にパンチをヒットし３―０の大差判定勝ち。デビューからの連勝を１０に伸ばした

「ベルトを守ることは当たり前と思っていたが、相手が強くて苦しい試合になった。最後まで倒そうと思っていたので、そこは悔いが残る」と王座を死守した喜びと、倒せなかった悔しさが交差した。初回から上下に打ち分けタフなアポリナルにダメージを与えた。ボディー、顔面に左ストレートをヒットしても、挑戦者は果敢に打ち返してくる。ポイントでは圧倒しているが、何かしっくりこない勝利となった。

勝って世界への名乗りを上げたかった。それもＫＯ勝ちで。アマでは１０冠という輝かしい実績を手土産にプロ入り。３１歳となり、来年が世界への勝負の年と決め込む。「前回の試合（７月）は倒すことができたので６０点ぐらい。今日は５０点もいかない」と自己採点は厳しい。フットワークを駆使して相手をいなすスタイルが持ち味のテクニシャン。世界を狙うことに狂いはないが、この日の内容を受け「（世界とは）今ははっきりとは言えない。それでも、これから世界チャンピオンとやるために、もう一段上げていきたい」と勝負の２０２６年をにらみ、気持ちを込めた。

戦績は藤田が１０戦全勝（５ＫＯ）、アポリナルが１８勝（１１ＫＯ）７敗１分け。