「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社が、兵庫県・淡路島福良港にて「うずしおクルーズ クリスマスライトアップ」を開催中です。

2025年12月1日(月)から12月31日(水)までの期間限定で、大型帆船のマストがLEDで装飾され、冬の夜空に輝く巨大なクリスマスツリーとして登場！

ジョイポート淡路島「うずしおクルーズ クリスマスライトアップ」

開催期間：2025年12月1日(月)〜12月31日(水)

点灯時間：18時00分〜22時00分

場所：兵庫県南あわじ市 福良港(道の駅福良)

使用船舶：咸臨丸、日本丸

※桟橋および船内への入場はできません。

淡路島の冬の夜空に奇跡のような輝きを放つ、期間限定のライトアップイベント。

大型帆船「咸臨丸」(マスト高30m)と「日本丸」(マスト高23m)のマスト部分がLEDで装飾され、圧倒的なスケールの「海上に現れる光のタワー」が福良港に出現します。

星空と響き合う輝き

街の灯りが少ない淡路島の夜は、月や星々が美しく輝くロケーションです。

透き通る夜空の下、色鮮やかに彩られたマストのツリーが港を照らし出し、一年で最もロマンチックな空間を演出します。

冬の旅の思い出を彩る、福良港の新たな冬の風物詩です。

同時開催「フクラリエ2025」

2026年1月12日(月・祝)まで開催中の「フクラリエ2025」では、全長20mの「100年とらふぐ」巨大バルーンが登場。

福良が誇るブランド食材「淡路島3年とらふぐ」のシーズン到来を告げるシンボルとして、夜間にはイルミネーションやライトアップを楽しめます。

迫力あるモニュメントと幻想的な光景が、冬の港を盛り上げます。

澄んだ冬の空気の中、海上の巨大ツリーと星空の共演を楽しめる特別な一ヶ月。

大切な人と訪れたくなる、幻想的なイルミネーションイベントです。

ジョイポート淡路島「うずしおクルーズ クリスマスライトアップ」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 色鮮やかに彩られたマストのツリーが港を照らす！ジョイポート淡路島「うずしおクルーズ」 appeared first on Dtimes.