◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１９３・６４点、合計点３０２・４１で２位。同２位の佐藤駿（エームサービス・明大）は１９４・０２点、合計２９２・０８とともに自己ベストをマークして３位だった。ＳＰ３位の世界王者、マリニン（米国）が世界最高の２３８・２４点、合計３３２・２９点で逆転優勝した。

鍵山は「ショート同様、自身をもってリンクに入りました。演技中も自分と向き合って最初から最後まで滑り切ることができた。細かいミスだったり改善点もたくさんありますけどひとまずよくできた部分も見つかった試合。そこはしっかりと伸ばしていきたい」と振り返り、今後に向けて「この試合で勢いの流れはついてきていると思う。しっかりとこの悔しさだったり今回得られたものを忘れずに全日本をしっかりとさらにパフォーマンスができるように努力を重ねていきたい」とコメント。

佐藤は最後のガッツポーズについて「始まる前はイリア選手（マリニン）の点数が聞こえてきてしまってものすごい緊張したんですけど、緊張を力に変えることができた」と充実の表情だった。

鍵山はＳＰで４季ぶりの自己記録を更新し、王者マリニンに１４点差をつけて臨んだフリー。マリニンは６種７本の４回転ジャンプを組み込む異次元のプログラムで、逆転優勝を許した。２６年ミラノ・コルティナ五輪の前哨戦は敗れたが、次戦は代表切符がかかる全日本選手権（１９日開幕、東京）。２大会連続出場を決め、本戦での雪辱を誓う。