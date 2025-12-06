mozo ワンダーシティが、2025年春から続くリニューアルの一環として、2025年12月19日(金)にコスメセレクトショップ「@cosme STORE」をオープンします。

日本最大級のコスメ・美容サイト「@cosme」がプロデュースする、コスメとの出会いを楽しめる新店舗の登場です。

mozoワンダーシティ「@cosme STORE」

オープン日：2025年12月19日(金)

場所：mozoワンダーシティ 2F

所在地：愛知県名古屋市西区二方町40番

「試せる・出会える・運命コスメ」をコンセプトにした、コスメセレクトショップのオープン。

店内ではプチプラからデパコスまで、幅広いラインナップのコスメをセルフで試すことができます。

人気のコスメが売れ筋ランキング形式で紹介されているほか、スタッフによるカウンセリングも受けられます。

店舗外観・内観イメージ

店舗のデザインパース。

広々とした空間で、ゆっくりとコスメ選びを楽しめる環境が整っています。

豊富な取り扱いブランド

多種多様なブランドを取り扱い。

クレ・ド・ポーボーテ、SHISEIDO、INOUI、KANEBO、DECORTE、雪肌精BLUE、TAKAMI、The Ordinary、アテニア、アナスイ、＆be、CANMAKE、CEZANNEなど、話題のアイテムが揃います。

オープニングイベント開催

2025年12月19日(金)から12月25日(木)までの期間、オープンを記念したイベントが開催されます。

@cosmeアプリのポイントカードを利用して買い物をすると、通常100円(税抜)につき1ポイントのところ、10ポイントが還元されるお得なキャンペーンです。

また、1会計につき税込3,300円以上購入の方を対象に、毎日先着200名へのサンプルセットプレゼントも実施されます。

その他、ここでしか手に入らない数量限定のスペシャルセットも販売されます。

mozo Beauty Week

mozoアプリ会員限定の企画として「mozo Beauty Week」も同時開催。

対象店舗（1F：オルビス、Cosmeme、2F：＠cosme STORE、LUSH、ALBION DRESSER、Laline、3F：cos:mura）のうち2店舗で買い物をすると、mozoアプリポイント500Ptがもらえるクーポンがプレゼントされます。

コスメ好きにはたまらない新スポットの誕生。

オープニングキャンペーンを活用して、お得に新しいコスメとの出会いを楽しめます。

mozoワンダーシティ「@cosme STORE」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 幅広いラインナップのコスメをセルフで試せる！mozoワンダーシティ「@cosme STORE」 appeared first on Dtimes.