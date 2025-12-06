日本の美や風土を切り取ったカレンダー！トーダン「2026年版カレンダー」

トーダンから、2026年版カレンダーが登場。

日々の生活に癒しを与えてくれる「日本の美しい風景」をテーマにしたラインナップの中から、特におすすめの3商品が展開されています。

トーダン「2026年版カレンダー」

販売場所：トーダン公式オンラインショップほか

企画・制作：トーダン

2026年の毎日をこころ豊かに過ごせるよう、日本の美や風土を切り取ったカレンダーシリーズ。

写真界の巨匠による作品集や、奇跡的な瞬間を捉えた絶景、懐かしい里山の風景など、眺めるだけで心が洗われるような写真が厳選されています。

巡りゆく風景-土門拳作品集-(2026年版)

価格：1,760円(税込)

サイズ：H598×W425mm

リアリズム写真を確立した巨匠・土門拳氏の風景写真を収録したカレンダー。

土門氏が巡った先で出会った風景写真が、著書の言葉とともに掲載されており、写真の魅力だけでなく日本の美や心を深く感じられる構成です。

「桃山の風韻」（日光市）や「薬師寺遠望」（奈良）など、重厚で趣のある作品を楽しめます。

奇跡の絶景-開運を招く風景-(2026年版)

価格：3,740円(税込)

サイズ：H750×W504mm

季節、時間、天気等の条件が揃ったときにしか見られない「奇跡」のような瞬間を切り取った日本風景のカレンダー。

写真部分はフィルム素材に印刷されており、紙では表現が難しい透明感や色の奥行きを実現しています。

「タンチョウと霧氷の華」（北海道）や「野平の一本桜と天の川」（長野）など、臨場感あふれる美しい風景が魅力です。

山水有情(2026年版)

価格：1,870円(税込)

サイズ：H600×W425mm

今では貴重となった茅葺屋根の建物や集落など、日本の古き良き里山の風景を集めたカレンダー。

風景写真の上下を黒い帯でデザインすることで、映画のワンシーンのような雰囲気を演出しています。

華美ではない素朴な美しさが生活空間に溶け込み、見る人に癒しを提供します。

2026年を間近に控え、改めて日本の良さや風土に根付いた文化を感じられるラインナップ。

美しい風景写真を通じて、日々の生活に「楽しさ」や「優しさ」を取り入れることができます。

トーダン「2026年版カレンダー」おすすめ3商品の紹介でした。

