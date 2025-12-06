『杖と剣のウィストリア』第2期PV解禁 街破壊するモンスター！新たな敵とは
テレビアニメ『杖と剣のウィストリア』第2期（2026年4月放送）のティザービジュアル第2弾、ティザーPVが公開された。
【画像】ひえっ！街破壊するモンスター『杖と剣のウィストリア』第2期の場面カット
ビジュアル第二弾には、「塔」の前でどこか儚げな表情を浮かべるウィルの姿が描かれている。「ずっと、きみのそばに――」というキャッチコピーは誰に向けたメッセージなのか。
シーズン2のティザーPVでは、主人公のウィルや学院の同級生たちなどおなじみのキャラクターが登場。街を破壊するモンスターたち。魔法が使えない無能力者のウィルが立ち向かう新たな敵とは…期待が高まる内容になっている。
同作は『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノが原作を担当、気鋭の漫画家、青井聖の美麗なイラストとともに世界観をダイナミックに描く、“剣と魔法”の学園ファンタジー。
