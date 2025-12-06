【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜F・マリノス（12月6日／メルカリスタジアム）

【映像】まさかのミス→オーバーヘッドのアシスト

鹿島アントラーズのMF荒木遼太郎が、スーパーアシストで先制点をお膳立て。自身のミスを取り返す“オーバーヘッドパス”にファンたちが騒然となっている。

鹿島は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で横浜F・マリノスとホームで対戦。勝利すれば優勝が決まる大一番で、荒木はトップ下としてスタメン出場を果たした。

するとゴールレスで迎えた20分に試合が動く。右サイドを突破したMF松村優太がマイナスのクロスを入れると、そこにはフリーの荒木。右足を振りかぶってダイレクトシュートを狙ったが、ボールの下を叩いてしまいミートできず。しかし、すぐに切り替えてDF角田涼太朗を背負ってボールをコントロールし、最後はオーバーヘッドでのパスに切り替えた。

執念で繋いだボールを、FWレオ・セアラが右足で押し込みゴールネットを揺らす。待望の先制点にメルカリスタジアムは大歓声に包まれた。

「最初ミスったのをよくカバーしたな」の声も

鹿島のレジェンドであり解説を務めた名良橋晃氏は、「それぞれの選手の特長が出ましたね。（荒木はシュートが）少し合いませんでしたが、よく折り返しましたよ」と絶賛。するとSNSのファンたちも「荒木ミスったのを執念でカバー」「荒木のアシスト本当に米3杯は食える」「ファンタジスタだね」「なんすか今の荒木のアシスト。キャプテン翼やん」「最初ミスったのをよくカバーしたな」「簡単な方ミスって難しい方でアシストしたw」「何やってんだよって思ったらちゃんとカバーした」「荒木の執念が生んだゴールだったな」など歓喜・驚愕していた。

鹿島は57分にもレオ・セアラがヘッドでゴールネットを揺らして追加点。横浜FMの反撃を1点にとどめて2−1で勝利し、9年ぶり9度目のJ1リーグ制覇を達成した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

