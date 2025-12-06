住友不動産ヴィラフォンテーヌは、冬をイメージしたメニューを取り揃えた「ヴィラフォンテーヌの冬フェア」を東京有明と羽田空港のホテル内レストラン3店舗で12月1日から2026年2月28日まで開催する。

ヴィラフォンテーヌグランド東京有明のオールデイダイニング グランドエールでは、「Jewelry Winter Buffet」をテーマに、「鱈とジャガイモのゴルゴンゾーラ」や「牛ホホ肉の赤ワイン煮込み」などを提供する。料金は大人3,500円から、小学生1,750円から、未就学児は無料。

ヴィラフォンテーヌプレミア羽田空港のイル・リストランテ トーキョーでは、「2025 Winter Course」をテーマに、「松阪牛のグリル 大黒舞茸 島胡椒のアクセント」や「目抜と菊花餡 蒸した蕪を添えて」などを提供する。料金はランチが4,400円から、ディナーが15,000円からで、ともにアラカルトメニューがある。

ヴィラフォンテーヌグランド羽田空港のオールデイダイニング グランドエールでは、「ぬくもりの冬ブッフェ」をテーマに「ペスカトーレ」や「黒米の味噌豚焼きまぶし飯」などを提供する。料金は大人3,850円から、小学生1,925円から、未就学児は無料。料金はすべて税込。