「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）

男子フリーが行われ、 世界選手権２連覇中で、ＳＰ３位からの巻き返しを狙うイリア・マリニン（２１）＝米国＝が自身の持つ２２８・９７点を上回るフリー世界新記録となる２３８・２４点、合計３３２・２９点をマーク。衝撃的な演技で逆転３連覇を達成した。北京五輪銀メダリストで、ＳＰ首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝はフリーは４位の１９３・６４点、今季ベストの合計３０２・４１点で２年連続の銀メダルに終わった。佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝が２９２・０８点で２年連続の３位だった。

これぞ、王者の演技だった。マリニンは冒頭に４回転フリップを決めると、続く代名詞の４回転半ジャンプ（クワッドアクセル）も成功させた。４回転ルッツ、４回転ループも決めた。後半も４回転ルッツからの３連続ジャンプ、４回転トーループ−３回転トーループ、４回転サルコーからトリプルアクセルのシークエンスも決め、バックフリップも成功。６種類７本の４回転ジャンプを、すべて出来栄え点（ＧＯＥ）で大幅加点を引き出す内容で成功。神がかった演技で観客の度肝を抜いた。

１１月のスケートカナダで出したばかりの世界記録を大幅に上回る衝撃的な得点を見届けると、驚きの表情で頭を抱えた。

ミラノ五輪前哨戦だったが、ＳＰ首位だった鍵山との約１５点差をひっくり返し、王座を死守。金メダル最有力候補として、来年２月へ突き進んでいく。