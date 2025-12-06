シンガー・ソングライターの伊東歌詞太郎が6日、6回目となる特別公演「Live Classics 2025 〜The Symphony〜」東京・日本橋三井ホールで開催した。

伊東の楽曲を未来古代楽団によるストリングス編成にてアレンジした同公演。壮麗な弦楽器のアンサブルが空気を震わせる「百火繚乱」からスタート。続く「誰かと誰かが出会う時」、「Storyteller」では、温かくも切なさを含んだ歌声を響かせた。

中盤にはアニメ「わたしの幸せな結婚」第二期エンディング主題歌「月影おくり」と、アニメ「夜は猫といっしょ」の主題歌「ひなたの国」をクラシカルアレンジで披露。「音楽というのは正解がない。芸術というのは正解がないという人もいる。でも僕はアートには必ず正解がある。100点満点のアートはあると思っている。それを追求したい」と熱い思いを語った。

後半、来年1月発売のEPアルバムに収録される「ハローグッバイ」を初披露すると会場の熱が最高潮に。「今夜だけの特別な一夜。みんなで創り上げました。本当に来てくれてありがとうございました！」ファンに感謝を述べた。