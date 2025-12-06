元新日本プロレスの内藤哲也（４３）とＢＵＳＨＩ（４２）の「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」が６日、千葉県千葉市の幕張メッセで開催中の「東京コミコン２０２５」に登場した。

この日のイベントで２人はお笑いコンビ・ＢＡＮＢＡＮＢＡＮと盆踊りに対決を行い、会場を沸かせ盛り上げた。さらに先日、同ユニットに加入した新弟子のＲＹＵＳＥＩもサプライズ登場。「今、横にいる内藤さんを超える選手になりたいと思います。そして、いずれやりたいこと、やり残したこと、いろいろあるので一つずつ回収していけるように頑張ります」と意気込んだ。

そんな新弟子に、内藤は誇らしげな表情を浮かべつつ「一番うれしかったのは、俺についていきたい、内藤と一緒にやりたいんだっていう気持ち。この先どうなるかわからないですけど、彼がそばにいてくれたら安心だし、彼のことを引き上げてあげたい。今モチベーションは高いですよ」と前向きに語った。イベントの最後にはＢＵＳＨＩ、ＲＹＵＳＥＩとともに「ロス・トランキーロス・デ・ハ・ポン！」と大合唱し、リングを下りた。

イベント後に報道陣に対応した内藤は、今後について「今、現在は何も考えてないです。ただ、もしかしたら明日になったらいきなりやりたくなるかもしれないし、来月になったらやりたくなるかもしれないし。ちょっとそれはわかんないんですけどね。その辺はトランキーロ、あっせんなよ。ってことですね」と語るにとどめた。