俳優の柴咲コウが6日放送のフジテレビ系「MUSIC FAIR」（土曜後6・00）に出演し、今“欲しいけど買えていないもの”を告白した。

「カスタムバイクが欲しくって」とさらりと明かすとスタジオからは“おおー”とどよめきが。「カスタムしてるその時間も多分愛おしいんだろうなと思うんですけど。14〜15年前までバイクは乗ってたんです。でもカスタムはしてなくて普通に移動手段として使ってたんですけど、乗らなくなって」とバイクとの関わりを明かした。

「また再燃してきて、数年前にドラマでバイクに乗るシーンがあったんで“それカッコいい！”と思って、それが久しぶりに乗りたいなと思うきっかけだった」とバイク熱が復活した理由を説明。

「色々調べていったらDragStarかわいいと思って」とヤマハのバイクを挙げ、「250と400ccあるらしいですけどできればちょっと大きめっていうか、いかついのに乗りたい」と希望を口に。2022年放送のドラマ「インビジブル」（TBS系）でさっそうとバイクにまたがった写真も紹介した。

共演の歌手・氷川きよしは「凄い意外ですね。カッコいい、何かキュンときちゃった」と驚いた様子。柴咲は「カッコいいの好きですね。今、特にそういうモードかもしれない」と話していた。