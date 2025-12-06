アルマーニ / ドルチのホリデーコレクションで贅沢な冬を♡

アルマーニ / ドルチのホリデーコレクションが2025年も登場♡世界最高峰の素材を用いたチョコレートや紅茶、ジャムに加え、ホリデー限定パネトーネや新作プラリネが揃います。イタリア伝統のクリスマススイーツをアルマーニならではの洗練デザインでお届け。大切な方へのギフトや特別な自分へのご褒美として、冬の贅沢な時間を演出します。

ホリデー限定パネトーネの魅力

今年のホリデーシーズンは、贅沢な1kgサイズのパネトーネが登場。

レーズンと砂糖漬けオレンジピールを使用した定番「クラシック」（1kg15,000円／100g4,700円）に加え、「3種のチョコレート」と新作「アプリコット＆ダークチョコレート」（各1kg16,000円）も用意。

香り高く、しっとりとした生地とフルーツやチョコレートのハーモニーが、クリスマスをより華やかに彩ります。

新作プラリネで贅沢なひとときを

アルマーニ / ドルチのシグネチャー、プラリネチョコレートにはホリデー限定フレイバーも登場。

ラズベリーを効かせたホワイトチョコレートにピスタチオを忍ばせた濃厚な味わいに加え、クラシックなスクエアプラリネにはGAモノグラムとイーグルの2種デザインを新たに採用。

4個入3,500円～64個入38,500円まで幅広いサイズ展開で、ギフトや特別なティータイムにぴったりです。

旅をテーマにした華やかなパッケージ

ホリデーコレクションのパッケージは「旅」がテーマ。往年のトランクをイメージし、レザー調のテクスチャー、リベットやスタッズ、GAロゴを施した洗練デザイン。

シルバーのグログランリボンとラゲージタグ風のタグを添え、高級感あふれる仕上がりです。アルマーニ / ドルチ 銀座およびアルマーニ / カフェ表参道で展開し、上質なギフトに最適です。

ホリデー限定の贅沢スイーツで特別な時間を♡

アルマーニ / ドルチのホリデーコレクションで、冬の贅沢なひとときを楽しんで♡パネトーネやプラリネチョコレートは、上質な素材と洗練デザインが融合した逸品。

自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりで、華やかなホリデーシーズンを彩ります♪