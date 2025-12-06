フジ『新しいカギ』大みそか〜年またぎ生放送 「学校かくれんぼ」橋本環奈、向井理、宮世琉弥が参戦
フジテレビは6日、大みそか＆年またぎ番組を発表した。バラエティー番組『新しいカギ』を31日午後6時から1月1日午前0時45分まで計6時間45分放送する。31日午後6時〜7時に『新しいカギ カギダンススタジアム 直前スペシャル』、午後7時〜10時に『新しいカギ カギダンススタジアム 日本一たのしいダンス決定戦』、午後10時〜1日午前0時45分に『新しいカギ 年またぎスペシャル』を生放送していく。
【写真】『新しいカギ』高校生とダンスする井桁弘恵、ホラン千秋たち
高校生ダンサーたちが芸能人とタッグを組み、日本一の座を懸けて「ダンススキル」と「会場を笑顔にさせられるか」を競い合うダンスコンテスト『カギダンススタジアム』。３回目の開催となる今回は、カギメンバーからせいや、松尾駿、秋山寛貴、岡部大、菊田竜大、そして初参戦の井桁弘恵、紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）、ホラン千秋がそれぞれ高校生たちと組み、計８チームが熱戦を繰り広げる。
『年またぎスペシャル』では、カギメンバーが学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う企画「学校かくれんぼ」のパワーアップ版「超！年越し学校かくれんぼ」を放送。カギメンバーと共に、１月期月９ドラマ『ヤンドク！』（１月12日開始）の主演を務める橋本環奈、共演の向井理、宮世琉弥が参戦する。
さらに、霜降り明星・粗品率いる全校生徒軍vsカギ軍が大喜利で対決を繰り広げる「ハイスクール大喜利」の初の生放送開催が決定し、参加条件などの詳細は番組サイトに掲載されている。
