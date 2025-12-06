相性がいいと思う「嵐のメンバー」ランキング！ 「相葉雅紀×二宮和也」を抑えた1位は？【2025年最新】
長年の活動を通じて築かれた信頼関係や、自然な掛け合いに相性のよさを感じる瞬間は多いもの。嵐の中でも、そうした関係性に注目が集まっています。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「相性がいいと思う嵐のメンバー」ランキングを紹介します！
2位：相葉雅紀×二宮和也／75票
ジャニーズJr.時代にKinKi Kids（現・DOMOTO）のバックダンサーを務め、左右対象の立ち位置で踊る「シンメ」だったエピソードを明かしたことも。野球チームを組んで一緒に練習するなど、プライベートでも仲のいいことがファンの間でも有名です。
回答者からは「天然とツッコミで面白いです」（50代回答しない／愛知県）、「全盛期に一番このコンビを見かけたので」（40代男性／神奈川県）、「ジュニア時代から長年苦楽を共にしてきた、絆の深さが魅力のコンビだから」（40代女性／福井県）といったコメントが寄せられています。
1位：大野智×二宮和也／91票1位にランクインしたのは、大野智さんと二宮和也さんコンビです。それぞれの名前の頭文字をとった「大宮コンビ」として親しまれています。バラエティー番組などでは、大野さんの天然発言に二宮さんが鋭く突っ込むなど、2人の掛け合いを楽しむファンも多いよう。
ジャニーズJr.時代から二宮さんは、断られても何度も食事に誘うほど大野さんを慕っていたそうです。コンサートでは大野さんのお尻を触ったりキスをしたりと、スキンシップが多いことでも知られています。
回答コメントでは「スキンシップが多く、自然体で一緒にいる姿が印象的だと思うから」（50代男性／広島県）、「お互いにマイペースで、一緒にいても気を遣わない自然体な関係性だと思う」（40代女性／愛知県）、「ボケとツッコミのようで息ぴったり」（30代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)