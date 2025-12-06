長期休みに行きたいと思う「神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「湯河原温泉」、1位は？
今年も残すところあとわずかとなり、長い連休をどのように過ごすか計画を立て始めている人も多いのではないでしょうか。都会の喧騒から離れ、雄大な自然の中でゆっくりと疲れを癒やす旅は最高の贅沢です。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたいと思う「神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：湯河原温泉（神奈川県）／63票神奈川県の最西端、静岡県との県境に位置する湯河原温泉は、万葉集にも詠まれた歴史ある温泉地です。相模湾に近く、山々に囲まれた自然豊かな土地で、文豪たちにも愛されました。温泉街には、風情ある旅館や滝、文学作品ゆかりの地などが点在し、静かで落ち着いた雰囲気が魅力です。美肌の湯としても知られています。
回答者からは「古くから万葉集にも詠まれた歴史ある温泉で、静かで落ち着いた雰囲気の中で良質な湯を堪能したいから」（20代女性／長崎県）、「有名な温泉地で雰囲気の良い宿もたくさんあるからです」（40代女性／神奈川県）、「東京からのアクセスも良く、歴史があり海と山に囲まれて、自然に恵まれ、おいしいグルメも楽しみです」（60代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：箱根湯本温泉（神奈川県）／135票箱根の玄関口に位置し、箱根十七湯の中で最も古い歴史を持つ箱根湯本温泉は、都心からのアクセスが良い人気の温泉地です。早川沿いに旅館やホテルが立ち並び、日帰り温泉施設も充実。箱根の自然や観光名所への拠点となるため、多くの旅行客で賑わいます。お土産屋や飲食店も豊富で、箱根観光のスタート地点としても最適です。
回答者からは「箱根の玄関口にありアクセスが良く、長期休みに気軽に訪れやすい点が魅力です。歴史ある温泉街で、食べ歩きや観光も楽しめるため滞在中に飽きません。豊富な宿泊施設と多彩な泉質で、心身ともにリフレッシュできると思い選びました」（60代男性／広島県）、「雰囲気も素敵ですしゆっくり過ごせそうなため長期休みに行きたいと思うからです」（40代男性／東京都）、「都心からアクセスが良く、自然と温泉街の雰囲気を両方楽しめるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
