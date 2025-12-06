長期休みに行きたい「東京都の穴場秘境」ランキング！ 2位「日原鍾乳洞」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の長期休暇が視野に入る12月初頭は、喧騒から離れて静かに過ごせる旅先を探す人が増えてきます。観光地として有名な場所も魅力的ですが、自然に包まれた“穴場秘境”でゆったりとリフレッシュする時間は、特別な思い出になるもの。今回は、長期休みにこそ訪れたい隠れた名スポットを紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜29日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休暇に行きたい「東京都の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「東京都内とは思えないほど本格的な自然を体感できる場所で、非日常感を味わえるので」（50代女性／愛知県）、「夏は涼しく冬は暖かい快適空間で絶景を見る事が出来るから」（40代女性／兵庫県）、「関東最大級の鍾乳洞を探検してみたい！」（40代男性／群馬県）といった声が集まりました。
回答者からは「心をリセットしたい。静けさと水音に癒されたい」（30代男性／高知県）、「都内で行きやすいのに、滝行ができるのはすごく魅力的です！」（20代男性／神奈川県）、「昔から龍が宿る場所として有名。滝に打たれることはしませんが静かに滝の音に耳を傾け日頃の穢れを払いたいです」（50代回答しない／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：日原鍾乳洞／48票日原鍾乳洞は、西多摩郡奥多摩町にある、関東地方最大級の規模を誇る鍾乳洞です。洞内は年間を通して約11度と気温が一定していて、夏は涼しく冬は暖かいため、どの季節に訪れても楽しめるのが魅力。幻想的なライトアップが施された鍾乳石の数々は、観音菩薩や金剛杖などに見立てられ、神秘的な空間を作り出しています。都心から車や電車でアクセスしやすい奥多摩の深い自然の中にあり、冒険心をくすぐる秘境感があります。
1位：九頭龍の滝／69票九頭龍の滝は、西多摩郡檜原村にある滝です。落差は約10メートルとさほど大きくはありませんが、岩肌を流れ落ちる水の流れが美しく、周囲の豊かな自然と相まって神聖な雰囲気になっています。特に、滝の脇には九頭龍をまつる祠があり、水の神様として古くから信仰を集めてきました。都心からの手軽な日帰り旅行先として人気の秘境スポットです。
