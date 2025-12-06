西武からポスティングシステムで米大リーグを目指す今井達也投手（27）が6日、埼玉県所沢市の球団施設で取材に応じ、候補球団のある都市を巡る考えを明かした。

手続きなども含めて急きょ渡米が求められる可能性もあったが、現在までは一度も日本を離れておらず、渡米時期も未定。代理人を通して獲得意思のある球団の情報を共有している段階で、具体的な候補は見え始めてきたが、最終決断は「実際にその土地に行ってから。雰囲気を感じた上で決めたいですし、家族も含め、僕の希望だけで決められることでもないと思うので」と強調した。

渡米時期や移籍先を巡っては多くの情報が飛び交っている。今井は「現時点で興味を持ってくださっていても、各球団どんどん補強が進んでいる中で、僕が必要でなくなることもあると思うので。アメリカに行った時点で交渉し、実際に話を聞き、現地を訪れた上で決めたい」と重ねた。

「代理人から『来い』と言われたらすぐに行ける準備はしている」とのスタンスは変わらないが「これまでのシーズンとやるべきことは変わらない」と、トレーニングも積み重ねながら「今井達也」を極めていく。（上岡真里江）