男性アイドルグループの「ふぉ〜ゆ〜」の辰巳雄大が６日放送の「サバンナ高橋の、サウナの神様」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）に出演し、下積み時代の苦悩を語った。

辰巳はジュニア時代にドラマに単独出演し、「Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ」の前身「Ａ．Ｂ．Ｃ」にも所属し将来を嘱望されていた。しかし「高校生って一番ピークに脂が乗っている時。僕らは１番仕事がなくなった」という。



その後、仕事のないジュニアが集められ「Ｍ．Ａ．Ｄ」を結成し、辰巳、福田悠太、越岡裕貴、松崎祐介の４人も加入。Ｍ．Ａ．Ｄは「ジュニアの墓場」と呼ばれ、そのまま辞めていくのパターンとなっていた。

そんな中で辰巳と松崎の大げんかがぼっ発。密着のカメラの前で辰巳がアピールしていると松崎が「カメラの前で頑張るヤツっているよな」と吐き捨てた。その言葉をきっかけに２人はつかみ合いのケンカに発展。２人は半年間、口を利かなくなり辰巳は事務所を辞める覚悟をした。

そんな状況を知った「少年隊」の植草克秀が４人を呼び寄せ話し合いの場を設けた。初めて本音をぶつけ合い「（福田が）１回ダメ元で『４人のグループを下さい』って挨拶に行かないかと言って。それで挨拶に行ったら、じゃ４人でやりましょう」とふぉ〜ゆ〜誕生秘話を明かした。