ＤｅＮＡ・木村洋太球団社長が６日、神奈川・横浜市内で新入団発表に同席し、終了後に報道陣に対応した。

海外ＦＡ権を行使し西武に移籍した桑原将志外野手の補償に関し、「まだ西武さんで桑原選手が支配下登録されていないので。リスト自体が（支配下）登録されてから届くルールなので、いずれにしても、新しい選手がしっかりスムーズに入ってもらうために１日も早く決めてあげたい。早めにリストが来るのを待っている」と語った。人的補償がベースかとの問いには、「両方の選択肢がある。いかんせん、リストを見てみないと判断できない」と話した。

また、ＦＡ権行使および自由契約となった日本人選手の獲得調査については、「まずは今、外国人で動いている」と木村社長。保留者名簿から外れたアンソニー・ケイ投手がホワイトソックスと契約合意したが、「先発できる投手を引き続き。ジャクソンと残留交渉して、ケイ（の枠が）空いたので、新しい先発投手を取りたい。また野手もしっかり補強したい。両方動いている」と、投打ともに外国人で獲得で戦力強化していくとした。