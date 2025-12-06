高橋みなみらOGメンバー、ライブ中に酸素吸引 20周年記念公演で最難関ダンス挑戦「体がばばあすぎるね（笑）」
AKB48は6日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part2』を開催した。公演中には、現役メンバーとともにAKB48の楽曲で最難関ダンスともいわれる「根も葉も Rumor」をパフォーマンス。披露後にはステージ上で酸素吸引する姿も見られた。
【ライブ写真多数】高橋みなみ・小嶋陽菜ら豪華OGが集結！2日目は「RIVER」で開幕
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第2弾。初代総監督で、20周年応援総団長の高橋みなみをはじめ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依らが参加した。
ライブも後半、25曲目に披露された「根も葉も Rumor」。現役メンバーに交じり、高橋をセンターに小嶋、峯岸、柏木、大家、北原、指原、横山が参加。当時を思わせる覇気あふれるキレキレのダンスを披露し、会場の度肝を抜いた。パフォーマンス後には、今日一番の拍手と歓声が送られる中、ほとんどのOGメンバーは座り込み、高橋をはじめ酸素吸引する人も。
高橋は「卒業して限界を突破することってなくて…。でも現役メンバーのみんなも頑張ってくれているから…。でも体がばばあすぎるね（笑）」と苦笑い。指原は「スタジオを借りて個人練習しました。めちゃくちゃ練習しました！」とアピール。
また峯岸が「プレッシャーに耐え切れずに泣いてしまって…」とどれだけ大変なダンスだったかを語ると、本日最年長・37歳の小嶋も「（曲の）途中ではける練習をしていたんだけど、みんな教えてくれたし…。本当にありがとう」と感謝していた。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
AKB48は、2005年12月8日に東京・秋葉原の専用劇場、AKB48劇場で活動を開始し、今月8日に20周年を迎える。日本のアイドル界に革命を起こし、オリコンランキングでも数々の記録を打ち立ててきた。今年は6年ぶり13回目の『紅白歌合戦』出場も決定。現役メンバーと共に、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃らOG8人も集結し、スペシャルヒットメドレーを披露することが発表されている。
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第2弾。初代総監督で、20周年応援総団長の高橋みなみをはじめ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依らが参加した。
ライブも後半、25曲目に披露された「根も葉も Rumor」。現役メンバーに交じり、高橋をセンターに小嶋、峯岸、柏木、大家、北原、指原、横山が参加。当時を思わせる覇気あふれるキレキレのダンスを披露し、会場の度肝を抜いた。パフォーマンス後には、今日一番の拍手と歓声が送られる中、ほとんどのOGメンバーは座り込み、高橋をはじめ酸素吸引する人も。
高橋は「卒業して限界を突破することってなくて…。でも現役メンバーのみんなも頑張ってくれているから…。でも体がばばあすぎるね（笑）」と苦笑い。指原は「スタジオを借りて個人練習しました。めちゃくちゃ練習しました！」とアピール。
また峯岸が「プレッシャーに耐え切れずに泣いてしまって…」とどれだけ大変なダンスだったかを語ると、本日最年長・37歳の小嶋も「（曲の）途中ではける練習をしていたんだけど、みんな教えてくれたし…。本当にありがとう」と感謝していた。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
AKB48は、2005年12月8日に東京・秋葉原の専用劇場、AKB48劇場で活動を開始し、今月8日に20周年を迎える。日本のアイドル界に革命を起こし、オリコンランキングでも数々の記録を打ち立ててきた。今年は6年ぶり13回目の『紅白歌合戦』出場も決定。現役メンバーと共に、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃らOG8人も集結し、スペシャルヒットメドレーを披露することが発表されている。