2025年12月1日（月）から12月25日（木）まで、『コートヤード・バイ・マリオット札幌』にて『Moments of Wonder in Hokkaido ― 北海道で出会う心ときめく瞬間 ―』をコンセプトに、クリスマスを演出する特別メニューが展開されています。

Courtyard Sapporo Christmas 2024 画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

昨年初登場した5ｍを超えるクリスマスツリーが、今年もエントランス横に設置されています。

Courtyard Sapporo Christmas 2024 画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

フロントロビーには、北海道の代表的な樹木である白樺や流木などでデザインされたオリジナルデコレーション、2階のレストランには大きなリースも飾られ、心はなやぐクリスマスを彩っています。

画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

2階のダイニング『Substance（サブスタンス）』では、西洋のクリスマスと北海道の恵みが出会う、華やかなフュージョンブッフェを楽しむことができます。ヨークシャープディングを添えたローストビーフや真鯛の塩釜焼きなど、クリスマスの特別感を演出するメニューや、ミニトナカイバーガーやチョコレートファウンテンなどお子さまと一緒に楽しめるメニューも。

画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

【詳細情報】

ランチブッフェ “Festive Fusion”

期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）

場所：2階 オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」

時間：11:30～14:30 (最終入場 13:30)

料金：大人 4,800円、子ども 2,400円

クリスマスディナーコース “Noël Élégance” (Noel B イメージ） 画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

ディナーは、帆立や道産ヒラメ、白老牛など、北海道の旬を極めた食材を使用した、フランス料理の真髄と出会う贅沢なひとときを過ごすことができますよ。

画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

【詳細情報】

クリスマスディナーコース “Noël Élégance”

期間：アーリークリスマスディナー 2025年12月1日（月）～12月22日（月）、クリスマスディナー 12月23日（火）～12月25日（木）

場所：2階 オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」

時間：17:30～22:00

料金：アーリークリスマスディナー “Noël en avance” 12,000円、クリスマスディナー - Noël A 15,000円 - Noël B 20,000円

画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

1階の『THE LOUNGE（ザ・ラウンジ）』では、クリスマスアフタヌーンティーを味わうことができます。今年は今までにない特別なライブデザートで、心ときめく ”ワンダー” をお届け！ まるで魔法のような瞬間。やさしい光とともに、心の中に “ときめきのあかり” が灯ります。

画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

真っ白な雪に包まれた、Kumachanのクリスマスの想い出を切り取ったような心あたたまるとびきり可愛い季節のパフェ『The Memory of Christmas』も登場していますよ！

【詳細情報】

クリスマスアフタヌーンティー - Palette of Seasons, The Magic of White -

期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）

場所：1階 バーラウンジ「THE LOUNGE（ザ・ラウンジ）」

時間：11:30～22:00（L.O.21:30）

アフタヌーンティー：13:30～16:30（L.O.）

ハッピーアワー：17:00 - 19:00 (L.O.)

料金：アフタヌーンティー 1名 5,800円 ※要予約

季節のパフェ -The Memory of Christmas- 2,400円

クリスマスカクテル 1,400円

クリスマスモクテル 1,200円

詳細情報

コートヤード・バイ・マリオット札幌

住所：北海道札幌市中央区南10条西1丁目1-57

北海道Likers編集部のひとこと

北海道と西洋の融合を楽しむランチブッフェ、やわらかな灯りに包まれるコースディナー、人気のアフタヌーンティーやシメパフェもクリスマス期間限定特別メニューに！

大切な人と冬の喜びを分かち合う楽しい時間を『コートヤード・バイ・マリオット札幌』で過ごしてみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【コートヤード・バイ・マリオット札幌】高さ5ｍのツリーが再来。 心ときめく “ワンダー” と出会う 2回目のクリスマス “Moments of Wonder in Hokkaido” を開催 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。