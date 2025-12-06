◇柔道グランドスラム（GS）東京大会第1日（2025年12月6日 東京体育館）

女子48キロ級は、古賀若菜（24＝JR東日本）が連覇を達成した。決勝で吉野紗千代（20＝帝京大）を逆転の一本勝ちで破った。

「日本人が4人出場していて、他の国際大会より緊張した。優勝できてよかった」。古賀の偽らざる心境だった。パリ五輪金メダルの角田夏実が不在の階級で、代表争いの先頭を行くが、準決勝は3人が日本選手。結果がほしい大会だった。

決勝は先に小外刈りで有効を奪われた。「足技を注意していたのに。焦るなと言い聞かせた」と言う。すぐに大内刈りで有効を取り返し、そのまま、けさ固めで抑え込んだ。「今までの強化が実感できた」と笑った。

6月の世界選手権は3位。その後、上・下半身の筋力アップを図った。「ちょっとマッチョになった」という強化の目的の1つを、「大内刈りで（足を掛けた後に）追う部分と、極め（掛けきる）」と明かす。決勝の逆転は、まさにその成果だった。

来年10月の世界選手権（アゼルバイジャン）代表に一歩近づき「新たなスタートになった」と話した。「まだ世界チャンピオンになれていない。来年、なりたい」。先を見据える古賀は「（ルール改正で）有効の範囲が広くなった。（決勝のような）ちょっとしたミスを減らさないと」と、すぐに気を引き締めた。