自殺を防ぐために電話相談に応じる東京都内の「いのちの電話」で、ボランティアによって担われる相談員の不足が深刻化している。

職場や家庭、学校での悩み相談に応じているが、人員不足で電話がつながりにくい状態が続き、相談件数も減少傾向にあり、当事者たちは「活動が立ち行かなくなる」と危機感を募らせている。（大原圭二）

朝から夜まで

「電車に飛び込もうと思ってホームにいる」「死ぬ準備をしている」――。

今年６月に４０周年を迎えたＮＰＯ法人「東京多摩いのちの電話」（国分寺市）には連日、深刻な声で電話が寄せられる。毎日朝から夜まで、相談員が無料相談を受け付ける。

このＮＰＯによると、２０２４年には１万９５５件の相談が寄せられ、このうち１割強が自殺をほのめかすような内容だった。分類すると、生き方や孤独などを話す「人生」の相談が３０５２件で最も多く、心の病に関する不安や苦しみを訴える「精神」の相談が１８６９件で続く。

年齢別では、５０歳代が３３２２件で最も多く、４０歳代が２３９１件と続いた。２０歳代は６５３件、１０歳代は２８４件と相談件数は少なかった。同ＮＰＯは、若者はＳＮＳが主流で、あまり電話をしないことが要因の一つと分析するが、小原彰子事務局長は「ＳＮＳでの相談もカバーできるといいが、相談員の高齢化などもあって対応しきれていない」とため息をつく。

コロナで急減

東京多摩いのちの電話は、１９８５年６月１日に立川市内の教会で開局した。

この年の相談件数は、６６１７件。２００２年には１万７０００件超の相談件数に上り、実働の相談員２００人超で対応していた。数年はこの人数を維持していたが、次第に減少し、２０年からのコロナ禍をきっかけに相談員を辞めるボランティアが急増。２２年３月には１１５人にまで落ち込み、コロナ禍後も離れた相談員は戻ってこず、２５年３月には１０７人になった。

相談員の減少は、相談件数と比例し、２４年の相談件数は０２年の６割程度になった。同ＮＰＯによると、相談者が電話してもつながらないことが多くなり、「いつも話し中で、つながらない」という苦情も多く寄せられているという。

「東京いのちの電話」（千代田区）でも、相談員の不足は深刻だという。相談の件数は落ち込んでおり、コロナ禍前の１９年は２万１４４０件だったが、２４年は１万９６３７件になっている。

相談員になるには、研修を受ける必要がある。数万円の研修費用は自己負担だ。相談員になると、原則月２回の電話相談のほか、研修に参加する必要もある。

小原さんは「対話と傾聴の活動が、孤独だったり、生きづらかったりする人の役に立つことがある。電話を受けられる態勢を続けたい」と有志の参加を呼びかけている。

◇

悩みなどの相談は、東京いのちの電話（０３・３２６４・４３４３）へ。