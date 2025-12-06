全日本プロレスとノアで活躍した元プロレスラーの鉄人・小橋建太（５７）が６日、１１回目となるプロデュース興行「Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｄｒｅａｍ １１」を来年４月１６日に東京・後楽園ホールで開催すると発表した。

昨年に引き続き東京ドームとタッグを組み、プロレス＆格闘技の狎暫廊畍絣擶爛曄璽襪料篭筏念日に同興行が行われることが決定。この日、千葉県千葉市の幕張メッセで開催中の「東京コミコン２０２５」でトークショーで同大会の開催を発表した小橋は「Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｄｒｅａｍのテーマは熱さ。団体の垣根を超えてそこに集まってくれた選手が熱い試合を繰り広げてくれて、会場のみんなが熱い声援を送ってくれる。来年もそんな大会を開催したいですね」と笑顔を見せた。

またこの日はＳａｒｅｅｅの参戦も発表し、３ＷＡＹマッチでＸ、ＸＸと対戦することが決定。「Ｓａｒｅｅｅ選手は今年もたくさん熱い試合をしていましたし、何も心配することはない。Ｓａｒｅｅｅ選手を呼ぶということは２人のＸももちろん、とても期待している選手。楽しんでもらえると思います」と期待を寄せた。

この日、コミコンに初めて参加した小橋は「この会場の熱狂は、プロレスと通ずるものがありましたね。ここで大会を発表したことで、普段プロレスを見ない方も『あの人なんだろう。見に行ってみようかな』と思ってくれる人が１人でもいればうれしいですね」と語った。