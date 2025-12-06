Dannie May、小さい頃の夢で出てくるような世界観を描いた「FULL PRIDE」のMV公開。3rdアルバム『MERAKI』の全貌解禁も
Dannie Mayが、11月26日に配信開始となった新曲「FULL PRIDE」のMVを公開した。
本楽曲は、1月7日にリリースすることが発表されている3rdアルバム『MERAKI』より先駆けて配信となった、Dannie Mayが放つ渾身の応援歌になっているという。
MVは、「アストロビート」「FUNKY MUSIC!!」なども担当した“提供わたし。”とコンビを組んだアニメーションMVとなっている。小さい頃、夢で出てくるようなわちゃわちゃな世界観をテーマに、「FULL PRIDE」の持つロックな熱さが存分に表現された作品に仕上がっているとのことだ。
また、3rdアルバム『MERAKI』のジャケット、収録曲、購入特典も公開された。購入者特典は、アルバム未収録の新曲「虎」のdemo音源を収録した特典CDが先着で配布される。
そんなDannie Mayは、2026年2月からワンマンツアーを開催する。バンド史上最大キャパとなる東京・Spotify O-EAST公演を含む全国6都市で行われるので、ぜひチェックしていただきたい。
■「FULL PRIDE」
2025年11月26日（水）リリース
配信：https://Dannie.lnk.to/FULLPRIDE
■3rdアルバム『MERAKI』
2026年1月7日（水）リリース
予約：https://dannie.lnk.to/meraki_CD
▼形態・価格
・初回盤（CD+Blu-ray）RZCD-67427/B ￥6,500（税込）
・通常盤（CD Only）RZCD-67428 ￥3,200（税込）
発売元：SKID ZERO
▼収録内容
＜CD＞
1.MERAKI
2.色欲
3.未完成婚姻論
4.りできゅらす
5.ラストパレード
6.創造ゲーム
7.春を交わして
8.FUNKY MUSIC!!
9.ユニーク
10.FULL PRIDE
11.レアライフ
＜Blu-ray＞ ※RZCD-67427/Bのみ
2025.07.12
Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション” FINAL
at 恵比寿LIQUIDROOM 本編ライブ映像を完全収録
▼購入者特典 ※両形態共通
・特典CD（1曲入り）
新曲「虎」（demo）〈未配信音源〉
■＜Dannie May ONEMAN TOUR “MERAKI”＞
2026年
2月7日（土）広島・SIX ONE Live STAR
2月8日（日）福岡・BEAT STATION
2月15日（日）仙台・enn 2nd
2月21日（土）名古屋・CLUB QUATTRO
2月22日（日）大阪・CLUB QUATTRO
2月28日（土）東京・Spotify O-EAST
▼チケット
ぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J6190039
イープラス：https://eplus.jp/sf/word/0000134814
ローチケ：https://l-tike.com/artist/000000000863200/
企画／制作：Flat White Entertainment G.K.／VINTAGE ROCK std.
お問合せ：VINTAGE ROCK std.
TEL.03-5787-5350 [平日12:00−17:00]／WEB http://vintage-rock.com/
