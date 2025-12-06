Dannie Mayが、11月26日に配信開始となった新曲「FULL PRIDE」のMVを公開した。

◆Dannie May 動画

本楽曲は、1月7日にリリースすることが発表されている3rdアルバム『MERAKI』より先駆けて配信となった、Dannie Mayが放つ渾身の応援歌になっているという。

MVは、「アストロビート」「FUNKY MUSIC!!」なども担当した“提供わたし。”とコンビを組んだアニメーションMVとなっている。小さい頃、夢で出てくるようなわちゃわちゃな世界観をテーマに、「FULL PRIDE」の持つロックな熱さが存分に表現された作品に仕上がっているとのことだ。

また、3rdアルバム『MERAKI』のジャケット、収録曲、購入特典も公開された。購入者特典は、アルバム未収録の新曲「虎」のdemo音源を収録した特典CDが先着で配布される。

アルバムジャケット写真

そんなDannie Mayは、2026年2月からワンマンツアーを開催する。バンド史上最大キャパとなる東京・Spotify O-EAST公演を含む全国6都市で行われるので、ぜひチェックしていただきたい。

■「FULL PRIDE」 2025年11月26日（水）リリース

配信：https://Dannie.lnk.to/FULLPRIDE

■3rdアルバム『MERAKI』 2026年1月7日（水）リリース

予約：https://dannie.lnk.to/meraki_CD ▼形態・価格

・初回盤（CD+Blu-ray）RZCD-67427/B ￥6,500（税込）

・通常盤（CD Only）RZCD-67428 ￥3,200（税込）

発売元：SKID ZERO ▼収録内容

＜CD＞

1.MERAKI

2.色欲

3.未完成婚姻論

4.りできゅらす

5.ラストパレード

6.創造ゲーム

7.春を交わして

8.FUNKY MUSIC!!

9.ユニーク

10.FULL PRIDE

11.レアライフ ＜Blu-ray＞ ※RZCD-67427/Bのみ

2025.07.12

Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション” FINAL

at 恵比寿LIQUIDROOM 本編ライブ映像を完全収録 ▼購入者特典 ※両形態共通

・特典CD（1曲入り）

新曲「虎」（demo）〈未配信音源〉

■＜Dannie May ONEMAN TOUR “MERAKI”＞ 2026年

2月7日（土）広島・SIX ONE Live STAR

2月8日（日）福岡・BEAT STATION

2月15日（日）仙台・enn 2nd

2月21日（土）名古屋・CLUB QUATTRO

2月22日（日）大阪・CLUB QUATTRO

2月28日（土）東京・Spotify O-EAST ▼チケット

ぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J6190039

イープラス：https://eplus.jp/sf/word/0000134814

ローチケ：https://l-tike.com/artist/000000000863200/ 企画／制作：Flat White Entertainment G.K.／VINTAGE ROCK std.

お問合せ：VINTAGE ROCK std.

TEL.03-5787-5350 [平日12:00−17:00]／WEB http://vintage-rock.com/