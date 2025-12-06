「冬のママコーデ」なに着る？→【GU】「きれいめポロニット」が大正解かも！

ほどよくきちんと感があって、きれいめにもカジュアルにも着こなしやすいポロニットを【GU（ジーユー）】で発見！ 合わせやすいから、毎日忙しいママにもおすすめです。デイリーからお出かけまで、冬コーデで活躍してくれそう。スタッフさんのこなれた着こなしも、ぜひ参考にしてみて。

オンにもオフにも使いやすい！ー

【GU】「パフニットポロシャツ」\2,490（税込）

プライベートにもお仕事シーンにも活躍するポロ襟のニットトップス。公式サイトによると「やわらかくて着心地がよく、チクチクしにくい」とのことで、着心地も良さそうです。1枚でサマになり、Tシャツやタートルネックシャツなどともレイヤードしやすいのも魅力。全5色展開なので、イロチ買いもありかも。

グレーのワントーンで統一した洗練コーデ

スタッフのHirokoさんが「#ママコーデ」として紹介しているのは、上下ダークグレーの上品なコーデ。間に白Tを挟むことでメリハリをプラスできます。パイソン柄のバッグでエッジをきかせるのも垢抜けポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M