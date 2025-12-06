【ライブレポート】ENVii GABRIELLA、FCイベント＜ENGA部 大感謝祭2025＞開催。Zeppツアーファイナルの映像商品リリース発表も
ENVii GABRIELLAが、12月6日にオフィシャルファンクラブ「ENGA部」スペシャルイベント＜ENGA部 大感謝祭2025＞を東京・池袋Club Mixaで開催した。同イベント内でBlu-ray『ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2025 ENGABALL at Zepp DiverCity(TOKYO)』を2026年2月4日に発売することを発表した。
◆ENVii GABRIELLA 画像
もはや毎年恒例となった年末の＜ENGA部 大感謝祭＞。2025年にリリースされたメジャー2ndフルアルバム『ENGABALL』から「「Love is Always Light of My Life」、「利害⼀致」、「HSP」、「OL -Happy Ever After-」と4曲披露。会場のボルテージは最高潮に。
トークコーナーは、こちらも毎年恒例「スタッフからのタレコミ」。「HIDEKiSMさんのステージでのふるまいが“ドクトク”で素敵です！」とのタレコミに対し「嬉しい！けど“独特”のドクが毒になっているんですけど!?」とコメントし会場は爆笑の渦に包まれた。「エンガブGIグランプリ」では腕相撲、手押し相撲、片足相撲の相撲3本対決。最終戦までもつれ込む熱戦の末、Kamusが優勝。事前投票でKamusの優勝を予想していた観客から抽選で1名と2ショットチェキ撮影をするなどファンにとってはたまらない企画となった。
5曲目には11月19日にリリースされたばかりの最新曲「火ノ鳥」を披露。初パフォーマンスとなった11月21日のファンミーティングからブラッシュアップを重ねさらに力強さ、表現力が増した歌唱とダンスで観客を魅了した。
そしてここでメンバーから、2025年7月6日に開催されたZeppツアーファイナルの模様を収録したBlu-ray『ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2025 ENGABALL at Zepp DiverCity(TOKYO) ＜KING e-SHOP限定盤＞』を2026年2月4日に発売することが発表された。Blu-ray＋2CDの仕様でライブ映像を収録したBlu-rayに加えて、同じライブの音源のみを収録したCDが付属。映像だけでなく音楽でもエンガブのライブが楽しめる。ジャケット画像や追加の特典など、今後の続報にも期待してほしい。
最終曲では、『ENGABALL』から1部は「サイコダンス」、2部はリード曲の「誕生誕生Birthday」を熱唱。“エンガブらしく飛び切り踊れる楽曲”がコンセプトのアルバムの、まさに2025年のエンガブの活動を象徴するような楽曲でイベントを締めくくった。
メンバーのバースデーイベントの開催が決定しており、Kamusは12月20日、HIDEKiSMは1月17日、Takassyは3月20日に開催。それぞれのイベントで誕生日メンバーのソロ特典会を実施する。さらには、2026年2月11日に＜ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」＞をKanadevia Hallで開催。エンガブ史上最大のホールライブとなる。今後の活動から目が離せない。
■『ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2025 ENGABALL at Zepp DiverCity(TOKYO)』＜KING e-SHOP限定盤＞
発売日：2026年2月4日（水）
▼形態・価格
価格：\11,000（税込）品番：NKZX-37〜39
「Blu-ray＋2CD」3枚組
▼収録内容
【Blu-ray】
01 Opening -BALL-
02 Love is Always Light of My Life
03 イキル
04 AMNESIA
05 MC 1
06 オダマリナサイ
07 オワッテンネ
08 ハッピーハッピーウェイウェイドンチー
09 豪華ネェサン
10 Dancer 1
11 利害一致
12 MC 2
13 OL -Happy Ever After-
14 BL
15 Raining Raining
16 MC 3
17 HSP
18 Lonely Burning Boom Boom Night
19 Ride
20 Kamus Solo 〜 Dancer 2
21 Unloved
22 PAY ME (Rock ver)
23 What’s My Name
24 Divalicious
25 SLAY
26 (Life is Always Like a)Ball
27 MC 4
28 誕生誕生Birthday
＜ENCORE＞
29 豪華ネェサン Luxe Remix
30 Don’t talk just kiss
31 サイコダンス
32 MC 5
33 Symphony
【SPECIAL LIVE CD : 2 DISCS】
［DISC-1]
01 Opening -BALL-
02 Love is Always Light of My Life
03 イキル
04 AMNESIA
05 MC 1
06 オダマリナサイ
07 オワッテンネ
08 ハッピーハッピーウェイウェイドンチー
09 豪華ネェサン
10 Dancer 1
11 利害一致
12 MC 2
13 OL -Happy Ever After-
14 BL
15 Raining Raining
16 MC 3
17 HSP
18 Lonely Burning Boom Boom Night
19 Ride
20 Kamus Solo 〜 Dancer 2
［DISC-2]
01 Unloved
02 PAY ME (Rock ver)
03 What’s My Name
04 Divalicious
05 SLAY
06 (Life is Always Like a)Ball
07 MC 4
08 誕生誕生Birthday
＜ENCORE＞
09 豪華ネェサン Luxe Remix
10 Don’t talk just kiss
11 サイコダンス
12 MC 5
13 Symphony
詳細：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZX-37/
■配信シングル「火ノ鳥」
2025年11月19日（水）配信スタート
配信リンク：https://engab.lnk.to/Hinotori_Phoenix
▼サブスク&ダウンロードシェアキャンペーン開催決定
https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16604/
■＜ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」＞
2026年2月11日（水・祝）OPEN 17:00 ／ START 18:00
東京・Kanadevia Hall （TOKYO DOME CITY HALL）
◆チケット発売
FC会員先行抽選予約：2025年11月7日（金）12:00 〜 11月11日（火）23:59
詳細：https://engab.jp/20260211speciallive/
◾️＜ENVii GABRIELLA Special Live「カミュスマス パーティー！！」＞
2025年12月20日（土）東京・CREAM LIVE ASAKUSA
1部 13:30開場／14:00開演
2部 17:00開場／17:30開演
▼チケット
全席指定 9,000円（税込）
※入場時ドリンク代600円別途
※未就学児童入場不可
一般チケット発売日：2025年12月13日（土）10:00
ローソンチケット：https://l-tike.com/
※受付詳細は後日ご案内いたします。
※本公演は配信を予定しております。
お問合せ：CREAM LIVE ASAKUSA 03-6260-9526
▼ソロ特典会を実施、バースデータオル・特典会のセット販売
https://engab.jp/kamus-bd2025/
◾️＜ENVii GABRIELLA 「新春ドンチーSHOW -HIDEKiSM BD SP-」＞
2026年1月17日（土）東京・CREAM LIVE ASAKUSA
1部 13:30開場／14:00開演
2部 17:00開場／17:30開演
▼チケット
全席指定 9,000円（税込）
※入場時ドリンク代600円別途
※未就学児童入場不可
一般チケット発売日：2025年12月13日（土）10:00
ローソンチケット：https://l-tike.com/
※受付詳細は後日ご案内いたします。
※本公演は配信を予定しております。
お問合せ：CREAM LIVE ASAKUSA 03-6260-9526
https://engab.jp/hidekism-bd2026/
◾️＜ENVii GABRIELLA Special Live「Takassy誕生誕生Birthday」＞
2026年3月20日（金・祝）六本木 unravel tokyo
詳細：https://engab.jp/takassy-bd2026/
