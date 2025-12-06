リーブル、「花とあなた」MV公開。ボーカル・みゆうの多幸感溢れる表情ではしゃぐ姿に注目
リーブルが、11月28日にリリースした新曲「花とあなた」のMVを公開した。
本作は、「花束を見るようにあなたに恋をする」という歌詞にもあるとおり、片思いをテーマにした幸せいっぱいの楽曲になっているという。
MVでは、ボーカル・みゆうが恋する素直な気持ちを爽やかに表現したかのように、多幸感溢れる表情ではしゃぐキラキラとした姿が印象的な映像に仕上がっているとのこと。監督はオグラユウキが担当した。
また、リーブルとして初めてのワンマンライブ＜1st LIVE 2025 “お初にお目にかかります” with cross-dominance＞の開催が12月17日に控えている。チケットはイープラスにて現在発売中だ。
◾️新曲「花とあなた」
2025年11月28日（金）0:00配信
Linkfire: https://libre.lnk.to/flowerPR
◾️＜リーブル 1st LIVE 2025 ”お初にお目にかかります” with cross-dominance＞
2025年12月17日（水）
会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE（東京）
開場18:30 開演19:00
［チケット：e+にて発売中！］
eplus.jp/libre/
関連リンク
◆リーブル オフィシャルX
◆リーブル オフィシャルInstagram
◆リーブル オフィシャルYouTubeチャンネル
◆リーブル オフィシャルTikTok