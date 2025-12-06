昨年、54歳で急逝した歌手の中山美穂さんの一周忌を迎えた6日、今年4月に放送されたニッポン放送の特別番組「中山美穂 P.S.ILOVEYOUFOREVER」が、1年限定でポッドキャスト配信されることが決まった。



ニッポン放送によると、4月26日18時～20時の2時間にわたり放送された同番組は、中山さんが約10年にわたりパーソナリティを務めたレギュラー番組での肉声からスタート。中山さんの懐かしい声とヒットソングで綴られた特別番組は、若い世代からもメールが届くなど幅広い層の関心を集めたという。



当日は、ニッポン放送のみの放送だったため、放送後に全国から「番組を聴きたい」との要望が多数寄せられ、1年限定でのポッドキャスト配信が決定した。



また、中山さんの公式サイトもこの日、デビュー40周年記念Blu-ray BOX「中山美穂 40th Anniversary Thank You for the Memories」を来年3月4日に発売することを発表。「夜のヒットスタジオ」「FNS歌謡祭」などフジテレビに残る貴重な歌唱映像を収録、アップコンバートした美しい映像が、3枚組のBlu-rayに収められている。



中山さんのインスタグラムでは、最後の更新となった昨年12月5日の投稿に今もファンのメッセージが届く。一周忌を迎えたこの日も「あれからずっと美穂ちゃんの歌聴いてます。この世にいないなんて、まだ信じられないです」「ふらっとテレビに出てくるようなそんな気配さえ未だに感じます」「美穂ちゃん、会いたいよ」「美穂さんのために祈ります。ずっと大好きです!」「美穂ちゃん、いつまでも私の心の中にいます」といった声が続々と寄せられ、メッセージの総数は1万件を超えている。



（よろず～ニュース編集部）