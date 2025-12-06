みやこエンターテイメントが、京都の中心地・新京極に新感覚エンターテインメント施設「京都相撲部屋(Kyoto Sumo Club)」を2025年12月3日(水)にオープン。

東京・浅草で人気を博す「浅草相撲部屋」に続く3店舗目となり、京都では初となる「相撲アクティビティ」として展開。

相撲の伝統、力強さ、精神性を身近に感じながら、食事と相撲体験を同時に楽しめる唯一無二の空間です。

京都相撲部屋(Kyoto Sumo Club)

オープン日：2025年12月3日(水)

所在地：京都府京都市中京区新京極蛸薬師下ル東側町525-1 パッサージオ5階

営業時間：12:00〜21:00（3部制）

料金(税込)：スタンダード 16,000円 / VIPシート 25,000円

「観て、食べて、参加して楽しむ相撲エンターテインメント」をコンセプトに、元力士による迫力満点のパフォーマンスと本格的なちゃんこ鍋を提供。

京都随一の繁華街である新京極エリアに位置し、観光の合間に立ち寄りやすいロケーションも魅力です。

インバウンド観光客を中心に、日本文化を体験したい全ての方へ新しい価値を提案します。

迫力の相撲ショーと参加型体験

最大の特徴は、通常の観光では見ることのできない「生の相撲パフォーマンス」を間近で体感できる点。

元力士による朝稽古の再現や、真剣勝負の取組（三番勝負）、禁じ手を含むルール説明など充実の内容です。

さらに、観客自身が土俵に上がり、力士用のまわしスーツを着用して元力士と対戦できる「チャレンジ相撲」も用意。

安全面に配慮されたプログラムで、子供から大人まで安心して参加可能です。

京都ならではの文化と食事

食事は、相撲部屋で親しまれてきた伝統の味「ちゃんこ鍋」をはじめ、いなり寿司や唐揚げなどを食べ放題・飲み放題で提供。

また、京都店独自のコンテンツとして、芸者2人による「舞」や、お座敷遊び「とらとら」の披露も行われます。

力士の食文化と京都の花街文化を同時に楽しめる、贅沢なひととき。

オリジナルグッズとお土産

店内には、「京都相撲部屋」オリジナルグッズや、インバウンド向けのお土産商品も充実。

体験の思い出を持ち帰るだけでなく、友人や家族へのギフト選びにも最適です。

年中無休で1日3公演実施されるため、旅のスケジュールに合わせて柔軟に利用できる新たな観光スポット。

みやこエンターテイメント「京都相撲部屋」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 迫力の相撲ショーと参加型体験！みやこエンターテイメント「京都相撲部屋」 appeared first on Dtimes.