ショッピングの合間にゆったりとグルメを堪能！イオンレイクタウン「メルティーチーズ・クリスマスマーケット2025」

日本最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」にて、世界のチーズグルメを楽しむグルメイベント「メルティーチーズ・クリスマスマーケット2025」が、2025年12月19日(金)から25日(木)までの7日間限定で開催。

「冬を楽しむ世界のチーズグルメ」をテーマに、全15か国30種類以上のチーズ料理やホットドリンクが集結し、心も体も温まる特別なクリスマス体験を提供します。

イオンレイクタウン「メルティーチーズ・クリスマスマーケット2025」

開催日程：2025年12月19日(金)〜12月25日(木)

開催時間：各日12：00〜20：00

会場：イオンレイクタウンmori噴水広場(埼玉県越谷市)屋外

入場料：無料（飲食代別途）

クリスマスマーケットの本場・欧州では、寒い冬の屋外で楽しむ「熱々のチーズ」と「ホットワイン」の組み合わせが定番の贅沢。

この文化に着目し、チーズ消費額で全国トップクラスを誇る埼玉県にて、とことんチーズにこだわったオンリーワンのクリスマスマーケットが実現しました。

会場にはカフェキャンプスタイルの客席も用意され、ショッピングの合間にゆったりとグルメを堪能できます。

15か国の「世界のピザ」と「チーズグルメ」

会場には、世界各国のローカルグルメを含む多彩なチーズ料理が登場。

「世界のピザ」ブースでは、イタリアの「マルゲリータ」はもちろん、フランスの「タルトフランベ」、ジョージアの「ハチャプリ」、アルゼンチンの「フガセッタ」など、普段なかなか出会えない各国のピザを食べ比べ可能。

「世界のチーズグルメ」エリアも充実のラインナップ。

スイスの定番「チーズフォンデュ」「ラクレット」に加え、キプロスの「チーズステーキ」、アメリカの「マッケンチーズ」、韓国の「ヤンニョムチーズチキン」など、国ごとの個性豊かな味わいが揃います。

全国の絶品チーズケーキとホットドリンク

デザートには「おとりよせチーズケーキ」ブースが登場。

岩手の「トロイカ」、京都の「パパジョンズ」、静岡の「まるたや」など、全国各地の名店から取り寄せたチーズケーキを、その場で味わうカットケーキやお土産用のホールケーキとして提供します。

食事のお供には、クリスマスマーケットに欠かせない「ホットワイン」や、イギリスの「エッグノック」、フランスの「ホットチョコレート」などを用意。

寒い屋外で冷えた体を温めるホットドリンクと濃厚なチーズ料理のペアリングを楽しめる7日間。

イオンレイクタウン「メルティーチーズ・クリスマスマーケット2025」の紹介でした。

