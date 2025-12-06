とろける食感！わらび餅専門店門藤「伊東店」
カドフジが、静岡県伊東市に『わらび餅専門店門藤（かどふじ） 伊東店』を2026年1月24日にグランドオープン。
「香美脆味（こうびぜいみ）」という四字熟語に由来する、とろけるような食感の本わらび餅【脆味】（ぜいみ）や、新感覚のわらび餅ドリンクが楽しめます。
わらび餅専門店門藤「伊東店」
開店日：2026年1月24日
所在地：静岡県伊東市吉田975-7
店舗名：わらび餅専門店 門藤 伊東店
とろけるように柔らかい美味しい菓子を意味する【脆味】の名を冠した本わらび餅が看板メニュー。
お土産や四季折々の茶菓子として、幅広い年齢層に親しまれる商品を取り揃え、伊東の地で新たなスイーツ体験を提案します。
本わらび餅【脆味】（ぜいみ）
特長は、とろけるような食感と、それを引き立てる風味豊かな3種のきな粉（深煎り・黒ゴマ・ふくゆたか）。
春は花見菓子、夏は涼味菓子、秋は茶菓子、冬は温めて温わらび餅として、一年を通して様々な表情を楽しめる一品。
名称は『韓非子』にある「香美脆味」から名付けられました。
わらび餅ドリンク「WARABI-TA」
「飲むわらび餅」として人気の新感覚ドリンク「WARABI-TA」もラインナップ。
冷たいドリンクとしてはもちろん、ほんのり温かいHOTメニューも用意されており、季節や気分に合わせて選べます。
実店舗ならではの作りたての味と食感を直接楽しめる機会。
わらび餅専門店門藤「伊東店」の紹介でした。
