サーロインをお得に味わえる！ビーフインパクト「厚切りサーロインステーキフェア」

北海道・札幌を中心に展開する『炭焼ステーキ BEEF IMPACT（ビーフインパクト）』にて、「厚切りサーロインステーキフェア」が開催。

「気取らないガッツリステーキ」を提供する同店で、ステーキの王様・サーロインをお得に味わえるイベントが、2025年12月1日(月)よりスタートです。

ビーフインパクト「厚切りサーロインステーキフェア」

開催期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月末予定（なくなり次第終了）

開催店舗：炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

価格：【200g】2,300円(税込2,530円)〜

※ランチタイムはカットステーキでの提供（ライスおかわり無料・ランチサラダ・スープ付き）

牛の背中の中央部に位置し、ステーキの王様とも称される高級部位「サーロイン」。

赤身の旨味が強く、ジューシーな味わいが特徴のこの部位を、ビーフインパクトならではの厚切りカットで提供します。

特に肉の旨味を存分に感じられる「300g以上」の厚みが推奨されています。

炭火で豪快に焼き上げるスタイル

ビーフインパクトのこだわりは、厳選された牛肉を炭火で豪快に焼き上げるスタイル。

レアで提供される厚切り肉は、醤油ベースに玉ねぎをたっぷり使用したオリジナルソースとの相性が抜群です。

今回のフェアでも、炭火焼きならではの香ばしさとジューシーなサーロインのハーモニーが楽しめます。

ランチタイムはお得なセット

ランチタイムには、食べやすい「カットステーキ」として提供。

おかわり無料のライスに加え、ランチサラダとスープが付いたお得なセット内容となっています。

大人から子供まで楽しめる広々とした空間で、冬のスタミナチャージにぴったりなメニュー。

ビーフインパクト「厚切りサーロインステーキフェア」の紹介でした。

